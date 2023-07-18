季辛吉訪北京會見中國防長李尚福 籲美中軍方加強溝通
今年5月年滿100歲的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger），今（18）日在北京與中國國防部長李尚福見面，中國國防部發表新聞稿表示，李尚福認為中美之間的關係被破壞，是因為「美國一些人沒有與中國相向而行」，而季辛吉則呼籲中美軍方加強溝通，維持全球和平穩定。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，季辛吉稱自己為「中國的朋友」，強調中美都承擔不起把對方視為對手的代價，中美兩國如果開戰，對雙方人民來說都不會帶來有意義的結果，呼籲中美軍方加強溝通。
在季辛吉到訪北京之時，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）也正在北京與中國官員們討論如何應對氣候危機，是繼國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）之後，近期第3位訪中的美國高階官員。
季辛吉的訪問並非中美官方之間的正式會晤，但考慮到季辛吉個人過去在外交領域上累積的聲譽，以及北京仍以李尚福遭到美國制裁為理由，拒絕讓美中國防部長舉行對談，季辛吉與李尚福的見面可能格外具有意義。季辛吉曾多次警告美中若起衝突，將給全球帶來災難性的後果，敦促雙方透過對話來改善關係。
目前美國駐中國大使館以及中國外交部，均未針對季辛吉的北京行發表評論。