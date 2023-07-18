熊熊宣布結婚！老公真面目曝光　經紀人強調沒懷孕

《木曜4超玩》暫停直播！傳KID「首位主持人離開」　經紀人回應了

▲KID主持的《木曜4超玩》宣布暫停直播，而KID也被點名恐成為第一位離開節目的主持人。對此，KID經紀人回應了。（圖／KID臉書）
▲KID主持的《木曜4超玩》宣布暫停直播，而KID也被點名恐成為第一位離開節目的主持人。對此，KID經紀人回應了。（圖／KID臉書）

記者詹鎰睿/綜合報導

麥卡貝網路節目《木曜4超玩》日前證實捧紅「一日系列」的製作人陳百祥，以及其背後的製作團隊紛紛離開一事，老闆Eric今（18）日再度拋出震撼彈，宣布暫時停止一切的直播，引發粉絲討論。面對網路盛傳家庭、事業繁忙的KID（林柏昇）可能成為「第一位離開的主持人」，經紀人對此回應：「原定拍攝都還是正常。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
《木曜4超玩》從一開始宣布暫停2週的直播，再到製作人陳百祥、資深製作助理阿良等幕後團隊紛紛證實離開節目後，網路上就掀起各種討論，更盛傳「六大金剛」主持群邰智源、KID、坤達，溫妮、泱泱與阿部瑪利亞，共6人可能會有異動。

▲《木曜4超玩》宣布暫停直播，老闆Eric發文致歉，並解釋一切，「是我現階段能做的最好決定。」（圖／華貴娛樂提供）
▲《木曜4超玩》主持群KID、泱泱、邰智源、坤達、溫妮、阿部瑪利亞，6人被傳發生異動。（圖／華貴娛樂提供）
其中，手上擁有節目《綜藝玩很大》、《星光雲!RUN新聞》以及個人YouTube頻道《野人七號部落》的KID就被點名，恐成為第一位離開《木曜4超玩》的主持人。由於KID今年還迎來兒子「木木」的誕生，家庭、事業相當繁忙，也讓有關KID卸下主持棒的傳聞，獲得不少粉絲認同。

對此，據消息人士透露，目前節目主持群都沒有任何異動。另外，KID經紀人也向《NOWnews今日新聞》表示，有得到直播暫停的通知，「但目前原定的外景拍攝都還是正常喔。」

▲（圖／翻攝木曜4超玩 YouTube）
▲不少網友直言，KID越來越少參與「一日系列」，影響了他們觀看的欲望。（圖／翻攝《木曜4超玩》YouTube）

《木曜4超玩》宣布暫停直播！老闆Eric道歉了：現階段最好的決定

《木曜》團隊全員出走！又1關鍵人物傳離職　本人證實粉絲不捨

《木曜4超玩》曾靠一日市長爆紅！前幕僚吐合作心聲：大家要撐住

《木曜4超玩》團隊爆集體離職「KID發聲了」！17字曝未來工作規劃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀