《木曜4超玩》暫停直播！傳KID「首位主持人離開」 經紀人回應了
麥卡貝網路節目《木曜4超玩》日前證實捧紅「一日系列」的製作人陳百祥，以及其背後的製作團隊紛紛離開一事，老闆Eric今（18）日再度拋出震撼彈，宣布暫時停止一切的直播，引發粉絲討論。面對網路盛傳家庭、事業繁忙的KID（林柏昇）可能成為「第一位離開的主持人」，經紀人對此回應：「原定拍攝都還是正常。」
記者詹鎰睿/綜合報導
《木曜4超玩》從一開始宣布暫停2週的直播，再到製作人陳百祥、資深製作助理阿良等幕後團隊紛紛證實離開節目後，網路上就掀起各種討論，更盛傳「六大金剛」主持群邰智源、KID、坤達，溫妮、泱泱與阿部瑪利亞，共6人可能會有異動。
其中，手上擁有節目《綜藝玩很大》、《星光雲!RUN新聞》以及個人YouTube頻道《野人七號部落》的KID就被點名，恐成為第一位離開《木曜4超玩》的主持人。由於KID今年還迎來兒子「木木」的誕生，家庭、事業相當繁忙，也讓有關KID卸下主持棒的傳聞，獲得不少粉絲認同。
對此，據消息人士透露，目前節目主持群都沒有任何異動。另外，KID經紀人也向《NOWnews今日新聞》表示，有得到直播暫停的通知，「但目前原定的外景拍攝都還是正常喔。」