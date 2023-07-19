泰國國會今再選總理 先辯論皮塔能否再被提名

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選舉委員會6月19日公布正式議員名單，前進黨（Move Forward）拿下151席，成為國會最大黨。為泰黨（Pheu Thai）拿下141席，成為第二大黨。兩大黨和其他6個小黨結盟共312席，超過500席的一半。
前進黨指出，8黨聯盟已經可以執政，將由前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任總理。
為泰黨黨魁春楠（Cholnan Srikaew）在13日的國會參眾兩院會議中提名皮塔為總理候選人，由於沒有其他政黨提名候選人，皮塔成為唯一人選。
但總理候選人必須有參眾兩院750席過半數支持，也就是376席支持，8黨聯盟的席次共312席，離376席仍有一段距離；而參議院250席幾乎為親軍方勢力，前進黨主張的改革軍隊和修改俗稱冒犯君主罪（Lese Majaste）的刑法112條不受軍方和保守勢力歡迎。
皮塔13日在開出的705張票中取得324票支持，182票反對，199票棄權，未能達成376票的目標。
由於皮塔沒有得到當選總理所需的過半票數，國會預計19日再次投票，8黨聯盟同意再度提名皮塔為總理候選人。眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）今天召集8黨聯盟、非8黨聯盟以及參議院的代表開會討論投票事宜。
汪穆罕默德會後表示，由於3方對於皮塔究竟可不可以再被提名沒有共識，因此明天的會議將先辯論此事。
汪穆罕默德表示，有人主張根據議事規則，同一個議案如果表決沒通過，在同一個會期就不能再提出；但也有人主張選總理並非一般議案，所以不適用這樣的規則，因此19日早上開會將先辯論此事。
皮塔今天受訪表示，如果明天支持他的票數可以增加到345到350票，他希望自己可以獲得第三次提名的機會，但如果未能達成這個目標，他將把機會讓給為泰黨候選人。
為泰黨總理候選人之一的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）表示，若皮塔再度失利，建議提名為泰黨另一名候選人賽塔（Srettha Thavisin）。賽塔今天被問及此事則表示，這一切要看黨內的決定。（編輯：周永捷）1120718