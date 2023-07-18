俄羅斯稱烏前線取得斬獲　警告黑海穀物持續出口恐有風險

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聲明沒有提到相關進展發生於何時。
與此同時，在莫斯科退出具指標意義的黑海穀物出口協議後，克里姆林宮今天對於烏克蘭穀物出口的未來發出含蓄警告。
莫斯科退出協議引發聯合國和西方不滿，基輔則表示準備繼續出口穀物。
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「如果沒有適當的安全保證，就會出現風險。如果未來達成的協議沒有俄羅斯參與，就應該要考量到這些風險。」
他指控穀物協議涵蓋的黑海地區被烏克蘭用來從事「作戰目的」。
聯合國警告，全世界的窮國將因此「付出代價」，美國批評俄羅斯退出協議之舉「沒有良心」。
但是培斯科夫對於外界的大聲疾呼不予理會，強調儘管「協議當中允諾俄羅斯的條件沒有實現」，莫斯科仍已多次予以延長。
克宮表示，將會履行俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於今年稍早作出的承諾，也就是如果協議未獲延長，將免費提供穀物給「非洲最需要幫助的國家」。
培斯科夫說：「在這件事情上，俄羅斯維持其立場，我們與非洲夥伴們保持聯繫。不過討論數量相當的少，我們對此同表遺憾。」他並表示，下週在聖彼得堡召開俄羅斯－非洲高峰會時，將會討論此事。
俄羅斯今天還表示，已就涉及克里米亞大橋（Crimea Bridge）攻擊一事，對烏克蘭敖德薩港（Odesa）多處地點進行「報復攻擊」。
俄羅斯軍方在聲明中指出：「夜間，俄羅斯聯邦武裝部隊運用高精準海基武器，就策劃運用無人艇對俄羅斯進行恐怖行動的設施，發動集體報復攻擊行動。」（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120718