川普透露他是國會大廈暴亂案的聯邦調查目標 自稱將被起訴和逮捕
美國前總統川普（Donald Trump）18日在社群網路平台上發文，透露收到特別檢察官史密斯（Jack Smith）的通知，稱自己是聯邦調查2021年1月6日美國國會大廈暴亂案的目標，川普被告知要向大陪審團（rand jury）報告，川普表示，「這幾乎總是意味著逮捕和起訴」，不過檢察官拒絕對川普的說法發表評論。
記者倪浩軒/綜合報導
由於川普的支持者對2020年美國總統大選的結果不滿，於2021年1月6日衝進國會大廈抗議，事態失控成為暴亂，而那些衝入國會大廈的抗議者，包括「驕傲男孩」的領導人塔里奧（Enrique Tarrio）和「誓言守護者」的領導人羅茲（Stewart Rhodes）等等，事後都遭到逮捕與起訴。
調查小組舉行了10次公開聽證會，約見了1000多名證人，包括許多前川普政府的高階官員，最終於去年底公佈了長達845頁的調查報告，將國會暴亂歸咎於川普，調查小組並建議對川普提起起訴，當時川普回擊表示這是政治迫害。
川普痛批檢察官「精神錯亂」，若川普果真因國會暴亂案遭到聯邦起訴，這將是他繼封口費案、不當處理機密文件案後的第3起官司，同時也是第2次被聯邦起訴。過去的美國總統與前總統，還沒有人遭到聯邦刑事起訴過。
不過，目前檢察官尚未回應，不清楚川普是否會因國會暴亂案遭到起訴，若被起訴，也不清楚會遭控告什麼罪名。無論如何，這些官司似乎都沒有對川普的支持度造成影響，事實上，官司纏身反而讓川普的民調上升。