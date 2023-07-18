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《月老》攝影周宜賢遭控侵犯女實習生　堅決否認「爆料內容扭曲」

▲曾與九把刀合作拍攝《月老》的攝影周宜賢，遭控侵犯女實習生，周宜賢晚間回應堅決否認。（圖／翻攝自周宜賢臉書）
▲曾與九把刀合作拍攝《月老》的攝影周宜賢，遭控侵犯女實習生，周宜賢晚間回應堅決否認。（圖／翻攝自周宜賢臉書）

記者黃雅琪/綜合報導

演藝圈「#MeToo」事件再加一，曾拍攝《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》的攝影師周宜賢，今（18）日晚間被電影實習生指控吸大麻、性侵，事發11年以來，造成她身心受創，求助精神科醫師持續治療。對此，周宜賢在臉書上否認犯行：「這個女生指控的內容，太多記憶主觀的扭曲跟情節渲染。」而周宜賢參與新作《請問，還有哪裡需要加強》公關表示：「這件事因為發生在11年前，可能要給我一點時間來確認後續的狀況，不好意思！」

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▲周宜賢在臉書上回應指控內容。（圖／翻攝自周宜賢臉書）
▲周宜賢在臉書上回應指控內容。（圖／翻攝自周宜賢臉書）
一名老師受曾教過的女學生委託，在臉書發文指控攝影師周宜賢吸大麻、性侵。2012年7月時，當時大學三年級的女學生到電影《阿嬤的夢中情人》擔任實習生，被劇組要求穿上高衩旗袍，演出被偷窺脫絲襪的劇情：「包含攝影指導有4個男人，屏氣凝神蹲在我高抬的腿下方。」最終畫面全部沒放入正片中。

▲票房破兩億元的夯片《月老》4月2日在Disney+上線，成為近期最強片單之一。（圖／麻吉砥加電影）
▲攝影師周宜賢曾參與電影《月老》拍攝。（圖／麻吉砥加電影）
同年8月，劇組下台南，全員入住飯店；實習生表示，周宜賢找她單獨到房間吸毒：「在周宜賢的誘導下，我人生第一次成功吸食了大麻。」之後周宜賢也常與她相約喝酒聊天。2012年9月4日凌晨，劇組在台北舉辦殺青酒，實習生說她喝醉後，被周宜賢帶去賓館性侵，他還說：「這就是20歲的屁股啊！」事後周宜賢持續聯絡她、約出遊，實習生說：「我感到詭異，可是我說服自己『我正在談戀愛』。」9月暑假結束後，周宜賢告訴她：「我有想像過我們交往，但我覺得我們的世界相差太遠了，不可能。」兩人停止聯絡。

攝影師周宜賢曾數次和九把刀導演合作，參與拍攝電影作品有《十二夜》、《報告老師！怪怪怪怪物！》、《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》，以及即將在7月底上映的《請問，還有哪裡需要加強》。面對指控犯行的部分，周宜賢晚間在臉書回應：「各位朋友，我剛看到一篇指控我#MeToo性侵的文章，我嚇傻了，這指控太恐怖了，這個女生指控的內容，太多記憶主觀的扭曲跟情節渲染。」周宜賢強調，希望大家不要只看單方面沒有證據的說詞就下斷論，給他一些時間整理思緒，證明事情不是對方所說的那樣。

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