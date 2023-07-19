SBL／工人對決國手黃鎮爆砍25分　徐仕宏選秀會上榜再寫黑潮傳奇

我是廣告 請繼續往下閱讀
在蘇澳當了4年海軍退伍後，選擇投入P.LEAGUE選秀，最終並未受到球隊親睞，遺憾落選，但徐仕宏並未放棄自己的籃球夢，在工地工作的同時，仍然持續在精進自己，後在原住民運動會冠軍賽面對擁有張伯維、黃鎮等職業球員的對手時，單場砍下25分，一鳴驚人。
打出好表現後，徐仕宏開始獲得球團的關注，徐仕宏說到：「就是在那（原住民運動會）之後開始有人聯繫我的啟蒙教練陳江教練，然後就是從他那便透過球團的介紹，到各個球團試訓。」
第二次投入選秀才成功被選中，徐仕宏表示相當感謝來義高中時期教練陳江炫昌的幫助，以及柏力力球團願意給予機會，也期許自己能為球隊帶來幫助，「因為我本身是打3、4號位的，我可以自己持球也可以做無球，就是把我會的去融入到團隊裡面。」
吳俊雄對於選擇從未打過UBA的徐仕宏時表示，「千里馬也需要伯樂，有機會知道他，就是給他一個機會」，並且認為原住民中也有許多好球員，但不是每一個都能夠像林志傑、林韋翰他們，能夠有這麼好的機會，因此期盼徐仕宏能夠成為一個榜樣，讓更多喜歡籃球的原住民小孩，能有一個更開闊的視野，並且以他作為目標。
談到對於接下來的目標，徐仕宏表示就是拿下新人王，「當然最好就是能在新人年拿到新人王，這樣就是對我最好的一個成就」，而被問到在未來是否有加入職業聯盟的想法時，徐仕宏說到：「當然是先從SBL做起，就是先把自己的價值打出來，如果有機會就再看看。」
加入聯盟後，徐仕宏最想挑戰的就是身材與打法相似的裕隆納智捷前鋒周士淵，並且期許自己可以從前輩的身上學到東西。