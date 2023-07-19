MLB／大谷翔平轉戰國聯還能奪MVP？將是史無前例紀錄

SBL／工人對決國手黃鎮爆砍25分　徐仕宏選秀會上榜再寫黑潮傳奇

▲徐仕宏在SBL選秀會吊車尾上榜。圖／記者路皓惟攝
▲徐仕宏在SBL選秀會吊車尾上榜。圖／記者路皓惟攝

實習記者陳逸/綜合報導

第21季超級籃球聯賽SBL新人選秀會於落幕，彰化柏力力一次選進了6名球員，其中來自屏東、前來義高中徐仕宏可以說是本屆最特殊的球員，並非出生於UBA或旅外歸國的他，選前並不被看好受到親睞，但最終被「伯樂」吳俊雄總教練看中，成為本屆最後一位被指名的新秀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
來自排灣族的徐仕宏高中時就讀屏東縣來義高中，高二、高三時隨隊征戰HBL甲組，雖說兩年都在資格賽落敗，但也與來義高中一起締造了「黑潮傳奇」，其中徐仕宏展現出了過人的天賦，並且本人當時也有意願進入UBA繼續磨練，無奈最終因為家境問題，畢業後選擇從軍。

在蘇澳當了4年海軍退伍後，選擇投入P.LEAGUE選秀，最終並未受到球隊親睞，遺憾落選，但徐仕宏並未放棄自己的籃球夢，在工地工作的同時，仍然持續在精進自己，後在原住民運動會冠軍賽面對擁有張伯維、黃鎮等職業球員的對手時，單場砍下25分，一鳴驚人。

打出好表現後，徐仕宏開始獲得球團的關注，徐仕宏說到：「就是在那（原住民運動會）之後開始有人聯繫我的啟蒙教練陳江教練，然後就是從他那便透過球團的介紹，到各個球團試訓。」

第二次投入選秀才成功被選中，徐仕宏表示相當感謝來義高中時期教練陳江炫昌的幫助，以及柏力力球團願意給予機會，也期許自己能為球隊帶來幫助，「因為我本身是打3、4號位的，我可以自己持球也可以做無球，就是把我會的去融入到團隊裡面。」

吳俊雄對於選擇從未打過UBA的徐仕宏時表示，「千里馬也需要伯樂，有機會知道他，就是給他一個機會」，並且認為原住民中也有許多好球員，但不是每一個都能夠像林志傑、林韋翰他們，能夠有這麼好的機會，因此期盼徐仕宏能夠成為一個榜樣，讓更多喜歡籃球的原住民小孩，能有一個更開闊的視野，並且以他作為目標。

談到對於接下來的目標，徐仕宏表示就是拿下新人王，「當然最好就是能在新人年拿到新人王，這樣就是對我最好的一個成就」，而被問到在未來是否有加入職業聯盟的想法時，徐仕宏說到：「當然是先從SBL做起，就是先把自己的價值打出來，如果有機會就再看看。」

加入聯盟後，徐仕宏最想挑戰的就是身材與打法相似的裕隆納智捷前鋒周士淵，並且期許自己可以從前輩的身上學到東西。

▲彰化柏力力徐仕宏與正妹女友。圖／記者路皓惟攝
▲彰化柏力力徐仕宏與正妹女友。圖／記者路皓惟攝

SBL／柏力力選秀策略　加入狀元蘇格爾、冷門新星廖景泰和徐仕宏

影音／昔日MVP林勵連續落榜又放棄SBL　主帥陳子威「劇透」下一步

SBL影音／連霸政大幫沒漏氣！教頭陳子威掛保證、涂亦含加盟裕隆

影音／擠進職籃窄門越來越難！蒙古外籍生蘇格爾成SBL狀元寫紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀