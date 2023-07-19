全家霜淇淋9元今起開吃！特大美式也買1送1 7-11飲品任2件抽0元
全家霜淇淋9元優惠又來了！7月19日至23日推出限定取件優惠，凡於活動期間到「全家」完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券，並且全家週末優惠提前曝光，7月21日起至23日前，特大杯美式、冰鮮橙氣泡青茶買1送1。7-11則是推出飲料抽抽樂活動，即日起至8月22日止，APP、LINE官方帳號每日2次抽獎機會，消暑飲品最低只要0元開喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋9元優惠開跑，7月19日至23日到「全家」門市完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券，領取數量有限，單筆最多贈5張，若是超過5件包裹建議分開領取，優惠券兌換期限可至7月30日止，與YouTuber千千聯名的最新口味「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」霜淇淋都能換。
並且全家週末康康五活動也提前曝光，7月21日起至23日前，特大杯美式（原價60元）買1送1，冷熱可互換，還有冰鮮橙氣泡青茶（原價80元）也有買1送1優惠。APP隨買跨店取則有四季春青茶、Power BOMB能量飲量、阿奇儂雪糕買1送1。
7-11則是即起開跑飲品抽抽樂活動，即日起至8月22日止，每日可先在7-11 APP、LINE官方帳號線上試手氣，每日各可抽2次，再到門市消費，一天最多有5次中獎機會。凡購買20元（含）以上指定飲料任2件即可參加抽獎，有49折、59折、69折、79折、89折優惠券，最大獎為飲品任2件0元。