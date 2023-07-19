「杜蘇芮颱風」週五前生成！強度至少中颱 大雷雨今明續炸全台
台灣南方持續有熱帶系統發展中，在明後兩天（7月20日至7月21日）增強後，有很高機率成為今年第5號颱風「杜蘇芮」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，下週一、二（7月24日至7月25日），颱風外圍環流對台灣影響較大，路徑部分，各國預測的分歧都較大。此外，今（19）日午後仍有較強的對流發展，各地還是要慎防「大雷雨」的突襲。
記者張志浩/綜合報導
「準杜蘇芮颱風」的路徑上，吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄提及，歐洲模式平均路徑，與「泰利」的實際路徑類似，由菲律賓東方海面，先向北轉西北西前進，通過呂宋島北部，朝廣東進行，其中美國模式模擬比較貼近台灣。由於高海溫、風切減小，美國、歐洲兩模式皆模擬週五前有機率發展成颱，且將繼續增強至中度以上，會比「泰利」強很多，究竟是否侵台還言之過早。
吳德榮表示，今（19）日水氣多，局部地區有短暫飄雨的機率，花東及恆春半島降雨較明顯，午後各地有強對流，需慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間強降雨，今日各地區平地氣溫，北部攝氏24至36度，中部攝氏23至36度，南部攝氏24至37度，東部攝氏23至37度。
吳德榮說明，週五至下週日（7月21日至7月23日）水氣減少，各地晴朗炎熱，花東仍有局部短暫陣雨的機率，山區及部分平地午後有雷陣雨，但整體雨勢減弱、範圍縮小。下週一、二熱帶系統通過呂宋島北部，其外圍環流才開始對台灣天氣有影響。