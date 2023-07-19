熊熊分手7年閃嫁舊愛！甜蜜同框拍片　羞認「老公是硬求回來的」

《月老》攝影師周宜賢再駁侵犯實習生　「違背感情倫理但沒犯法」

▲《月老》攝影師周宜賢否認侵犯女實習生。（圖／翻攝自周宜賢臉書）
▲《月老》攝影師周宜賢否認侵犯女實習生。（圖／翻攝自周宜賢臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

曾以國片《月老》、《消失的情人節》入圍金馬獎的知名攝影師周宜賢，昨（18）日被傳播系女畢業生控訴11年前自己擔任電影劇組實習生時，被男方拉去抽大麻、性侵害，讓她罹患躁鬱症，近日決定提告，周宜賢第一時間以「太多主觀記憶的扭曲和情節渲染」否認後，今早再發文強調：「我們當時確實違背了感情的倫理，但我絕對沒有犯法。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
周宜賢表示，非常願意也希望跟匿名控訴的實習生在法院見，讓證據說話，「X小姐把我們過去的良好互動，在全文裡描述成me too性侵，權勢性交，趁機性侵，非常難堪，她刻意否認了曾經表達的情感，甚至不提曾經親口表示的好感，這讓我很困惑」，不解對方把曾經開心的時刻簡化成配合職場的威權，讓他不知道要如何再相信人跟人之間的笑容是否真實。

▲中正大學教授、紀錄片《九槍》導演蔡崇隆替女學生指控周宜賢伸狼爪。（圖／翻攝自蔡崇隆臉書）
▲中正大學教授、紀錄片《九槍》導演蔡崇隆替女學生指控周宜賢伸狼爪。（圖／翻攝自蔡崇隆臉書）
對於實習生的性侵指控，周宜賢公布2019年與女方的私訊對話截圖，證明對方的指控是「我們未完成的性事」而非「me too性侵」，當時實習生就在臉書自曝被周宜賢侵犯，兩人對話中，周宜賢立刻傳訊息向女生了解情況，雙方各執一詞，但沒有翻臉，「從她的發言裡明確地指出是我意識到不對勁並馬上停止了，並且也的確問了X小姐的意願，希望有看對話內容的人，應該都能明白我的理解，以及我現在的不理解。」

周宜賢說，4年前和實習生溝通時相談甚歡，對方稱很欣賞自己，並表示關於那一晚的問題與他無關，但因為雙方兩次的對談讓周宜賢感受到女方對於事情的看法反覆，所以保留對話記錄，如今實習生又控訴一樣的事情，且力道加強，周宜賢感到震驚與不解，再次聲明「當親密關係要發生時，我發現她的反應不對勁，我立刻停止進一步，我認為我是有覺知的人，這絕非性侵」，無奈以現在的氛圍來看，被控訴性侵者的辯駁無法被聽進去，認為就讓截圖證明一切。

文末，周宜賢向實習生道歉「無論如何，這麼多年過去，我在妳生命中如果有產生不愉快的記憶，我感到非常抱歉」，稱自己支持me too，但沒辦法支持這樣的me too，因為不實指控帶來的創傷是一樣重的，「最後重申，我，周宜賢支持法律途徑解決。我信仰，人生無常，對人要好，最後，真心希望妳能過得好，也祝福妳。」

▲周宜賢與女實習生2019年初對質截圖。（圖／翻攝自周宜賢臉書）
▲▼周宜賢與女實習生2019年初部分對質截圖。（圖／翻攝自周宜賢臉書）
▲▼周宜賢與女實習生2019年初對質截圖。（圖／翻攝自周宜賢臉書）
▲▼周宜賢與女實習生2019年初對質截圖。（圖／翻攝自周宜賢臉書）
▲▼周宜賢與女實習生2019年初對質截圖。（圖／翻攝自周宜賢臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110


更多「台版MeToo事件」相關新聞。

《月老》攝影周宜賢遭控侵犯女實習生　堅決否認「爆料內容扭曲」

NONO性騷風波不斷！小紅老師曬網友恐嚇私訊　急發不自殺聲明

王力宏被爆「與他人4人運動」影片　工作室準備提告：已完成蒐證

柯震東、王淨為《蜘蛛人》獻聲！「月老版」海報驚見台灣熱門地標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀