《月老》攝影師周宜賢再駁侵犯實習生　「違背感情倫理但沒犯法」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於實習生的性侵指控，周宜賢公布2019年與女方的私訊對話截圖，證明對方的指控是「我們未完成的性事」而非「me too性侵」，當時實習生就在臉書自曝被周宜賢侵犯，兩人對話中，周宜賢立刻傳訊息向女生了解情況，雙方各執一詞，但沒有翻臉，「從她的發言裡明確地指出是我意識到不對勁並馬上停止了，並且也的確問了X小姐的意願，希望有看對話內容的人，應該都能明白我的理解，以及我現在的不理解。」
周宜賢說，4年前和實習生溝通時相談甚歡，對方稱很欣賞自己，並表示關於那一晚的問題與他無關，但因為雙方兩次的對談讓周宜賢感受到女方對於事情的看法反覆，所以保留對話記錄，如今實習生又控訴一樣的事情，且力道加強，周宜賢感到震驚與不解，再次聲明「當親密關係要發生時，我發現她的反應不對勁，我立刻停止進一步，我認為我是有覺知的人，這絕非性侵」，無奈以現在的氛圍來看，被控訴性侵者的辯駁無法被聽進去，認為就讓截圖證明一切。
文末，周宜賢向實習生道歉「無論如何，這麼多年過去，我在妳生命中如果有產生不愉快的記憶，我感到非常抱歉」，稱自己支持me too，但沒辦法支持這樣的me too，因為不實指控帶來的創傷是一樣重的，「最後重申，我，周宜賢支持法律途徑解決。我信仰，人生無常，對人要好，最後，真心希望妳能過得好，也祝福妳。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「台版MeToo事件」相關新聞。