韓式炸雞、火鍋299元吃到飽！韓食新店開 這家BBQ無限吃免400元
近期吃到飽市場競爭激烈，不只人均消費破4000元創新高，小資族的高CP值需求也受重視。主打韓食料理吃到飽的「馬洗手맛있어요」進軍新竹新店開幕，包括韓式炸雞、火鍋近 40 款餐點只花299元就能無限吃，挑戰新竹韓式火鍋最低價！而台北市士林的青青食尚則有「南洋無限岩燒BBQ」，從干貝到菲力牛無限暢吃海陸大餐才799元，還可搭配暑假「買一送一」活動，換算下來一人免400元。
記者蕭涵云/綜合報導
吃到飽市場迎來全新韓食料理無限暢吃新選擇，取自韓文好吃、美味「mas-iss-eo-yo」發音的「馬洗手맛있어요」韓食料理專門店，主打韓式炸雞、火鍋、大醬湯、海苔卷、歐巴拌麵、辣炒年糕、魚板等街頭小吃，近 40 款餐點、火鍋料無限吃到飽只要 299 元。
創辦人陳小美，看準年輕族群深受韓流影響，從妝容、穿著到飲食熱度不減；並觀察新竹火車站周邊多所學校擁有廣大學生族群，在此開幕「馬洗手맛있어요」首店。
韓式炸雞不只同時提供醬釀、美乃滋等不同風味；在韓國火紅的炸地瓜、炸水餃、洋蔥圈等炸物也都吃得到。還特別請居住韓國多年的韓國媳婦調配熱量低的大醬湯，讓大家搭配米飯、地瓜冬粉海苔卷等一起吃。無限享用的火鍋吃完還可加上玊米、海苔絲、鮪魚、麻油等，DIY 自已專屬的拳頭飯糰。
搶攻小資族、學生族群，「馬洗手맛있어요」週一至週五全日基本吃到飽，成人299元、兒童159元起；週六、日全日(含國定假日)成人349元、兒童179元。想爽快吃肉只需再加價 99 元，牛肉、豬肉就能無限量供應，直接挑戰新竹韓式火鍋最低價。
而台北市士林的青青食尚則有「南洋無限岩燒BBQ」，在星河池畔旁，使用日式岩盤爐火，從牛五花、紐西蘭低脂菲力、蒙特牛助條、梅花豬、義式雞腿肉、塔可香魚、生烤魷魚、生白 蝦、紐西蘭淡菜、生干貝，再加上多種蔬菜等無限量燒烤食材，暢吃海陸大餐才799元；熟食區還提供雞米花、楔形薯條、炸地瓜等餐點及精緻甜點、飲料。
成人用餐再招待「豐盛海陸盤」一份，直接加菜帶殼鮑魚、戰斧豬、天使紅蝦及大草蝦。暑假不分平假日，現場用餐只要加入會員即贈電子會員點數 100 點（可現加現用）及「VIP 買一送一招待券」。下次週一到五平日午、晚時段，消費憑券享 2 人同行 1 人免費，並加碼延長兌換至9月15日，換算下來一人免400元。