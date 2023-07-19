LONGCHAMP聯名TOILETPAPER雜誌 「牆上香蕉」搞怪藝術變包包開賣
▲2019年巴塞爾藝術展，用膠帶貼在牆上的香蕉作品賣出天價破3百萬。法國LONGCHAMP聯名怪誕《TOILETPAPER》雜誌，把香蕉作品延伸成怪美創意包款。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台北報導
2023-07-19 18:47:56
還記得 2019 年巴塞爾藝術展上，用膠帶貼在牆上的香蕉作品，賣出天價破3百萬而引起的轟動嗎？法國品牌LONGCHAMP最新聯名義式怪誕美學的《TOILETPAPER》雜誌，正是出自其藝術家之手，顛覆以往將法式經典碰撞奔放不羈的視覺狂想，融合熱情的桃紅、黃、天空藍色調，打造怪美的創意包款。
法國品牌 LONGCHAMP 與怪誕詭譎的藝術刊物《TOILETPAPER》創辦人，藝術家 Maurizio Cattelan 和攝影鬼才 Pierpaolo Ferrari 跨界聯名，打造今夏全新創作 LONGCHAMP X TOILETPAPER。 藝術家 Maurizio Cattelan 正是 2019 年在巴塞爾藝術展上，半開玩笑地將一根新鮮香蕉，用銀色膠帶黏在牆上打造《Comedian》概念性作品，引發大眾熱議的話題人物；該作品更賣出天價破3百萬，引起各界不小轟動。 ▲LONGCHAMP X TOILETPAPER創造大膽幽默的視覺效果。（圖／LONGCHAMP提供） 這令人莞爾的創意也延伸到這次LONGCHAMP X TOILETPAPER聯名作品裡。靈感取材自多款法國代表性事物，搭配出吸睛俏皮的 5 款視覺設計，為經典 LONGCHAMP Le Pliage 摺疊包注入新穎風格；亮眼頑皮又引人遐想的香蕉，其實是所有人的共同語言「微笑」。 ▲莫瑞吉奧・卡特蘭，《喜劇演員》， 2019。 （ Maurizio Cattelan, Comedian, 2019） ▲曾經賣出天價的「牆上香蕉」，在LONGCHAMP X TOILETPAPER聯名系列，轉化成「微笑」。（圖／記者蕭涵云攝） 沒有翅膀也能飛翔在藍天白雲間的LONGCHAMP標誌性戰馬，叼著煙斗的法國鬥牛犬，展現天馬行空的創意；看似沒邏輯的視覺組合，其實蘊含值得深思的含義。戴著LOVE戒指的拳頭，欲表達是力量與愛何者更有Power？帶有爭議風格的《TOILETPAPER》，更挑戰現今以優雅名聲受到推崇的法國人，其實拿破崙時代可是好戰的海盜民族，因此將露齒燦笑的骷髏頭和法棍麵包結合在一起。 ▲左起：劉敬、謝欣穎、9m88、黃宣穿著LONGCHAMP 2023 秋冬服裝系列，搭配聯名系列包款搶先開逛。（圖／記者蕭涵云攝） ▲LONGCHAMP X TOILETPAPER聯名系列，怪美有創意。手拿包4300元，手提包M尺寸8800元、XS尺寸10200元，旅行袋16300元。（圖／記者蕭涵云攝） LONGCHAMP X TOILETPAPER聯名全系列包含旅行袋、手提袋、托特包及手拿包，另外也推出2款牛皮鑰匙扣及印有「TOILETCHAMPLONGPAPER」字樣的絲巾。今起於全台各精品門市及台南藍晒圖文創園區快閃店亮眼登場。 ▲看到怪美設計，藝人們也忍不住搞怪起來。（圖／記者蕭涵云攝） 同時 LONGCHAMP 還推出線上互動遊戲，只要於LINE官方帳號參與遊戲並分享給好友，即可獲得 LONGCHAMP x TOILETPAPER 聯名系列限量氣球兌換券乙張，可至全台指定門市體驗拉霸機，兌換「聯名主題氣球」乙個，（數量有限，送完為止）。 ▲李沐、禾浩辰搶先開逛 LONGCHAMP x TOILETPAPER 台南藍晒圖文創園區快閃店。（圖／LONGCHAMP提供） ▲LONGCHAMP台北 101 旗艦店內同步展出藝術裝置。（圖／記者蕭涵云攝） 美國品牌Coach則釋出 Coach x Observed By Us 聯名系列，與洛杉磯插畫家兼設計師Jessica Herschko與女演員Kirsten Dunst所發起的Observed By Us合作。透過Herschko的原創手繪插畫搭配Coach美式設計語彙，向日常生活中迸發的想像力與驚奇細節致敬，在服飾、手袋、鞋履及配飾，綻放異想天開的創作圖騰；部分服飾單品更加入手工裝飾細節。每件單品都有獨一無二的故事皮標，上頭還有Hers ▲LONGCHAMP台北 101 旗艦店換上搶眼絢麗的聯名色彩。（圖／記者蕭涵云攝） chko手寫字體的插圖故事。 ▲Coach x Observed By Us 聯名系列。（圖／Coach提供） ▲Coach x Observed By Us 聯名系列，繪有帆船、草莓與向Coach的吉祥物Rexy恐龍致敬的元素。（圖／Coach提供）