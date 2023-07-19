中國經濟跌落谷底　企業主信心崩盤、缺乏投資意願

中國國家統計局7月17日公佈第二季GDP數字，只比第一季成長0.8%，經濟復甦力道明顯不足。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）認為，中國經濟成長陷入實質衰退，許多中國企業主對未來感到不樂觀，缺乏投資意願。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據彭博（Bloomberg）報導指出，從GDP分項數據可以看出，中國房地產業第2季GDP較去年同期萎縮1.2%，由此可見先前第1季房地產業的成長僅曇花一現。房市低迷不振，連帶拖累整體經濟復甦，中國今年設定的5%經濟成長率可能難以達成。中國6月份百大房企銷售額減少28%，無論是經濟成長或房市景氣均呈現跌勢，中國民眾普遍認為，目前的經濟狀況讓他們對未來難有信心。
中國公布上述經濟數據後，華爾街大型投資銀行紛紛調降對中國經濟成長的預測，也衝擊企業對中國的信心，外企持續減少在中國的投資。對此，中國國家發展改革委員會發言人金賢東回應，政府推行的各項新政策有助於支撐消費，有信心2023年能達到5%的經濟成長目標。
中國政府的信心喊話並未獲得民眾信任，特別是先前政府大力整頓房市、網路，使得民營企業投資意願不高，加上海外訂單銳減，不少企業考慮關閉公司。有企業主私下表示，目前的情況就像是回到了2008年全球金融海嘯時期，對中國經濟發展瀰漫悲觀情緒。