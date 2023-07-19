撕破臉！中影董座郭台強控欠款4500萬 魏德聖公司恐遭查封
中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強，過去曾出資知名導演魏德聖，拍攝電影「賽德克．巴萊」，未料郭台強卻控訴魏德聖、及公司果子電影，積欠4500萬元未還，並向台北地院聲請強制執行。魏德聖兩度抗告均遭駁回，本月7日，北院裁定進行強制執行，對魏及其創辦的果子電影公司發出查封命令。
記者林盈君／綜合報導
據了解，去年間，鑫鴻國際投資公司主張，持有果子電影於2021年7月間簽下的本票，但直到2022年11月間，果子電影提示後仍未獲付款，鑫鴻國際因此提告、聲請強制執行，獲北院裁准。不過魏德聖及果子電影公司認為，雙方於2011年5月就電影「賽德克．巴萊」製作案簽訂買賣契約書，約定好由中影給付果子電影4億多元，作為轉讓「賽德克．巴萊」部分著作權的對價，認為雙方債權債務關係已不存在。
另外，果子電影並主張，中影趁魏德聖拍影片之際，要求魏再簽下本票以供擔保。魏德聖、果子電影表示，鑫鴻國際從未支付「賽德克．巴萊」著作權的買賣價金等費用，而會簽下本票，也係因為中影公司的帳務要求，但雙方實際上並無債務債權關係存在，加上本票並未載明到期日，且鑫鴻國際也從未要求付款，請求廢棄原裁定。
台北地院審理後，認為本票符合票據法相關規定、屬於有效本票；另外，魏德聖、果子電影雖主張雙方並無債權債務關係，但非北院必須審究範圍，因此駁回魏德聖方面之抗告。魏方面再度提起抗告，北院認為，鑫鴻國際依票據法規定，聲請裁准強制執行，屬於非訟事件，法院只需審查本票，至於雙方之債務爭執，應由發票人提起民事確認訴解，所以駁回抗告確定。