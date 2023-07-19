世界氣象組織：北半球多處連日高溫逾40度 心臟病發、死亡風險增
北半球各地連日籠罩在創紀錄的高溫之下，從美國、歐洲到亞洲都難逃熱浪襲擊，世界氣象組織（World Meteorological Organization）表示，這波熱浪本週將更為明顯，北半球多處將連續多日出現40多度高溫，就連午夜氣溫也會在30多度左右，心臟病發和死亡風險大增。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據路透社（Reuters）報道，世界氣象組織18日發出警告，目前熱浪還在初期階段，北美、亞洲、北非和地中海這個星期將會連續多日出現超過40度的高溫，意味著部份地區即使進入午夜，仍有30多度的高溫。
世界氣象組織極端高溫高級顧問John Nairn表示，「像這樣一再出現的夜間高溫對人體健康造成重大危害，人體無法從白天持續的高溫中恢復，可能導致心臟病發和死亡病例增加。」紅十字會與紅新月會國際聯合會專家Panu Saaristo提醒，嬰兒、老人和慢性病患者的風險更大，需特別留意。舉例來說，歐洲雖然擁有相當完善的預警系統，去年仍有6萬多名歐洲人死於熱浪。
世界氣象組織表示，未來幾天氣溫可能創下新的高溫紀錄，先前歐洲最高氣溫紀錄是2021年8月在西西里島的48.8度，全球最高溫紀錄則是1913年7月在美國加州死亡谷的56.7度。