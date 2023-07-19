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2023大暑要來了！ 這節氣吉凶參半　唯「5生肖」運勢夯爆

▲周日迎來2023大暑節氣，命理專家點名「5生肖」運勢最旺。（圖／NOWnews資料照片）
▲周日迎來2023大暑節氣，命理專家點名「5生肖」運勢最旺。（圖／NOWnews資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

周日（23日）就是二十四節氣中的「大暑」，是夏季的高峰時期，意味著天氣將更悶熱潮濕，不過也代表離秋天不遠了。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，大暑是吉凶參半的時節，但5生肖反而有不錯的運氣，屬「蛇、牛、狗、兔、猴」的人運勢要起飛了。

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命理專家邱彥龍指出，在大暑這段期間，屬蛇者光明面大、屬牛者適合廣結善緣，屬狗者建議多自我提升技能，屬兔者要學會控制情緒，好運自來，屬猴者則有貴人相助。萬事皆為中性，端看心態如何面對。

🟡大暑節氣（7月23日至8月8日）運勢最強5生肖：

◼Top 5：猴
屬猴的朋友，這段期間幸運之神與你相伴，能得到一幫貴人相助，內心能量很強，雖然有突發狀況，但只要記得以柔克剛，凡事就將皆為你所用，就算只是灌灌對方迷湯也是件好事。

◼Top 4：兔
屬兔的朋友，這段期間雖然計畫永遠趕不上變化，但只要心態調整好，保持平常心就好，千萬不用糾結讓心情受到起伏，記住越沒情緒與脾氣，運勢就越旺。

投資方面則建議要謹慎，不要盲目，記住「穩」字當頭。在群體中，名氣將提升的飛快，同時對手、客戶、另一半也都會以你為榮，得到很大的認可。

◼Top 3：狗
屬狗的朋友，這段期間提升自我技術能力，將來必有所成，雖然與對手有短暫衝突，但都是自我想出來的問題，沒必要升溫。記住，會有夥伴挺你，但衝突越少財富越多，一旦把心思放在事業與學習上，可替自我荷包填滿。

◼Top 2：牛
屬牛的朋友，這段期間學會說話、到處走動，多交朋友，廣結善緣，並且將心思放在工作上，用玩樂的心態進行，對事業會有快速的進展，並記住多用智慧解決問題，雖然事情變化莫測，需要你安排解決，但皆可迎刃而解，有揚名四海的機會，請把握緣分。

◼Top 1：蛇
屬蛇的朋友，這段期間在團體中能得到大家喜愛，自然放光，成為焦點人物，擁有榮耀光環，尤其是身在海外或遠地區者。能與競爭對手、合夥人或另一半達成某部分的平衡。花費增加，用錢需要謹慎，否則凡事皆有變數，但未來仍是充滿光明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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