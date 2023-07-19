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周日迎大暑！快遠離兩大災難之地　「5星座」逆勢走大運

▲2023年大暑節氣是7月23日，代表夏季最高峰，命理專家點名「5星座」將逆勢走大運。（示意圖／photoAC）
▲2023年大暑節氣是7月23日，代表夏季最高峰，命理專家點名「5星座」將逆勢走大運。（示意圖／photoAC）

家庭消費中心/綜合報導

2023年大暑是周日7月23日，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段期間遇到土星逆行跟火星暴衝，不論工作或是投資，都容易有延遲或突發狀況，尤其大環境或住家的「北方、西北方」，容易成為災難之地，加上7月18日至8月5日冥王星逆行暴衝，更會將魔王之力極度放大，只有「5星座」運勢逆勢增強。

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命理專家邱彥龍表示，大暑期間土逆與火星暴衝的結果，會出現新舊世代的溝通衝突，狀況隨時在「變」，雖然沒有絕對的對與錯，但也考驗著眾人智慧，要注意情緒起伏是魔鬼，唯有冷靜才能成事，若對於變化心有波瀾，引來的阻攔或反彈就會顯得劇烈，相對運勢會變得不佳。

▲iPhone,指南針。（圖／周淑萍攝）
▲大暑期間建議遠離大環境或住家的「北方、西北方」。（示意圖／周淑萍攝）
此外，在大暑期間，大環境或住家的「北方、西北方」是災難之地，應盡量遠離或注意。身體方面容易有發炎情況，要注意腸胃炎、腫瘤、癌症、內分泌失調、失眠、神經問題等，嚴重者要動刀，還要特別注意血光之災，意外災難也很多，包含水火災難以及行車意外。

尤其是7月18日至8月5日這段小暑與大暑交界期間，冥王星也逆行暴衝，會將魔王之力極度放大，娛樂影視、地產、礦產、官員、經濟、銀行貨幣、立法行政還有選舉情勢，皆有破壞性的打擊，小人藏在亂世之中，考驗著眾人智慧，凡事維持一定的平衡與距離，較能趨吉避凶。

邱彥龍也提到，5個星座在大暑期間運勢特別強，包含「獅子座、射手座、雙魚座、雙子座、巨蟹座」，在事業、財運、感情、工作或學習上將有所進展。

◼獅子座
能得到想要的面子與名氣，財神相隨，官運亨通，但要謹慎花費。

◼射手座
家裡近期雖然事情多帶來不少壓力，但建議心思放在工作與交友上，會擁有好的結果與幸運。

◼雙魚座
會因為有壓力與恐懼而退縮，但也不是壞事，凡是安全第一，記得要有清晰的方向與規劃，才不會白忙一場甚至虧損。

◼雙子座
建議將心思放在事業與學習上，可以有不錯的收穫，但資金周轉要注意，容易被別人拖欠，要謹慎投資與消費。

◼巨蟹座
只要全心的將事業梳理好，控制好自我情緒，就能有很好的成績與表現。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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