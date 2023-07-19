泰國國會今再選總理！若皮塔未能成功當選 為泰黨賽塔出線機會大
泰國前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在13日的國會總理選舉中，未能獲得376張贊成票，今（19）日將再次挑戰總理大位。但皮塔如何在短短一周內，說服參議院保守勢力，拿下仍缺少的52票，目前還是未知數，外界普遍不看好皮塔能成功拜相。若皮塔挑戰失敗，國會第二大黨為泰黨（Pheu Thai）擬推出總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）競選。
國際中心楊雅婷／綜合報導
為泰黨領袖兼總理候選人貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）18日接受媒體採訪時表示，為泰黨將在第二次總理投票全力支持披塔，但如果皮塔未能成功當選，為泰黨準備提名黨內的總理候選人賽塔，她強調，在國家政治局勢混沌不明之際，賽塔是最合適的人選，她個人也會支持賽塔，希望能夠盡快組成政府。貝東丹的說法，等同於放棄挑戰總理大位，讓賢給同黨的賽塔。
貝東丹也在受訪時提到她的父親、前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）回國的時間點，由於目前泰國總理難產，國內還在選舉狀態，塔克辛可能延遲回國的日期。塔克辛本人也表示，為了避免造成局勢混亂，會等到大選正式結束後才會回到泰國。
現年60歲的賽塔是泰國知名房地產大亨，雖是政壇新秀，但頗受商界人士喜愛，是各界在妥協下較能接受的總理人選。