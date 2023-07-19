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熊熊結婚2大宅男女神見證　「老天收走我妹妹」感謝閨密當家人

▲熊熊結婚，林真亦（右）、愛語莎到場見證，熊熊因失去親妹妹，感謝好友來當她的妹妹，開心表示「一輩子的家人」。（圖／林真亦臉書）
▲熊熊結婚，林真亦（右）、愛語莎到場見證，熊熊因失去親妹妹，感謝好友來當她的妹妹，開心表示「一輩子的家人」。（圖／林真亦臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人熊熊（卓毓彤）昨（18）日突宣布結婚喜訊，透露與老公是舊情復燃，並在2月14日就已登記結婚。好友林真亦、愛語莎在社群上曬出證婚照，直呼「真的好替妳開心！」熊熊也感性回應「擁有兩個好妹妹，是我這輩子的幸福，我們是一輩子的家人。」

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▲林真亦替熊熊證婚。（圖／林真亦臉書）
▲林真亦（右）替熊熊證婚。（圖／林真亦臉書）
「宅男女神」林真亦、「台彩女神」愛語莎是熊熊結婚登記的證婚人，林真亦曬出合照表示，「陪妳經歷不少的風雨，知道你真的很辛苦」，她憶起有天熊熊分享她和老公的故事，「妳哭了，我也替妳開心到哭了」，可見兩人的好交情，熊熊也在留言區回應，「擁有你跟愛語莎兩個好妹妹，是我這輩子的幸福。老天收走我一個妹妹，卻給我好幾個妹妹，真心感謝，我們是一輩子的家人。」

▲愛語莎（右）與熊熊有好交情。（圖／愛語莎臉書）
▲愛語莎（右）與熊熊有好交情。（圖／愛語莎臉書）
愛語莎也發文表示「陪伴妳走過人生風雨低潮的時後，也親眼見證妳人生最幸福的時候」，由於熊熊夫妻倆2月14日就已登記，愛語莎等熊熊公開後才能發文分享喜悅，笑說：「真的是憋了好久，真的真的很為妳開心。」

事實上，熊熊有一個弟弟、一個妹妹，她曾在節目中分享，妹妹因生活種種原因，導致她壓力變大，又沒辦法舒緩內心的情緒，罹患憂鬱症，最終輕生離世，熊熊曾透露，自己親眼目睹妹妹輕生，非常自責救不了她。

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