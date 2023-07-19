快訊／出門上班注意！3縣市發布「大雨特報」　雨彈狂轟到清晨

星宇直飛熊本！搭星野集團機加酒15500元起　雄獅推頂級列車行程

▲星宇航空自9月1日起將開闢「熊本」定期航線，與星野集團合作機加酒優惠，限量推出指定日期出發，四天三夜機加酒每人只要1萬5,500起。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空自9月1日起將開闢「熊本」定期航線，與星野集團合作機加酒優惠，限量推出指定日期出發，四天三夜機加酒每人只要1萬5,500起。（圖／星宇航空提供）

記者葉盛耀/綜合報導

「星宇航空」全新直飛航點，9月1日起全新開航的熊本航線，每週飛航五班，10月28日前台北—熊本更為每週五班直飛。為了慶祝開航，更特別攜手星野集團推出超優惠機加酒套裝行程，四天三夜只要1萬5,500元起。雄獅旗下高端旅遊品牌「Signature璽品旅遊」，則取得日本九州七星、TRAIN SUITE四季島、曙光瑞風三大頂級觀光列車之包列趟次，帶旅客搭頂級列車由日本。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星宇航空自9月1日起將開闢「熊本」定期航線，即將成為首家定期飛航熊本的國籍航空，為歡慶開航，與星野集團推出超值星宇航空COSMILE會員專屬「星星相遇 熊本機加酒自由行」，於指定期間搭乘星宇航空、入住OMO5熊本三晚1萬5,500元起，以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個。

▲星野集團OMO5熊本於今年4月底新開幕，飯店位於熊本首屈一指的鬧區，具有高度的地利之便。（圖／星宇航空提供）
▲星野集團OMO5熊本於今年4月底新開幕，飯店位於熊本首屈一指的鬧區，具有高度的地利之便。（圖／星宇航空提供）
星野集團OMO5熊本於今年4月底新開幕，飯店位於熊本首屈一指的鬧區，具有高度的地利便捷性，入住 OMO5別忘了到特色凹凸露台眺望日本三大名城之一「熊本城」，享受熊本城壯闊的宏觀，接著參加飯店的「熊本Go-KINJOBAR」活動，提供客人「酒吧診斷」和「推薦飲料試飲」，讓旅客找到適合自己的熊本都市酒吧。

▲到熊本除了可到日本三大名城之一「熊本城」之外，吉祥物熊本熊部長的辦公室也是知名景點。（圖／星宇航空提供）
▲到熊本除了可到日本三大名城之一「熊本城」之外，吉祥物熊本熊部長的辦公室也是知名景點。（圖／星宇航空提供）
「星星相遇 熊本機加酒自由行」限量推出指定日期出發（9月6日、9月13日、9月20日及10月11日）的超優價格，四天三夜機加酒每人只要1萬5,500起。沒搶到限量價格也沒關係，另外還有三天兩夜附兩日早餐，每人1萬6,888起。訂購日自即日起至7月31日止，出發日為10月27日前，並加贈限量驚喜小禮。10月28日前星宇航空台北—熊本更為每週五班直飛。

若想去日本旅遊玩高端行程，可參考雄獅旗下高端旅遊品牌「Signature璽品旅遊」的三大頂級列車新方案。「Signature璽品旅遊」取得日本九州七星、TRAIN SUITE四季島、曙光瑞風三大頂級觀光列車之包列趟次，免抽籤就可體驗日本奢華鐵道之旅，同時與緯來體育台獨家合作，要帶旅客前進F1賽車2023年拉斯維加斯大獎賽現場，感受賽車引擎聲在耳邊爆炸的快感。

打頭陣的「日本九州七星6日」將於7月31日出發，限量20席於開賣1小時內就被搶購一空，2024年包列趟次另將於近期開賣。該列車為JR九州旗下奢華臥鋪列車，甫於去（2022）年改裝翻新，增加茶屋、酒吧、藝廊等設施，每列次僅接待20名旅客，想搭乘必須參加抽選，中籤才能上車體驗，被譽為有錢也搭不到的夢幻列車。

▲九州七星被譽為有錢也搭不到的夢幻列車。（圖／JR九州提供）
▲九州七星被譽為有錢也搭不到的夢幻列車。（圖／JR九州提供）
至於媲美五星旅宿的「TRAIN SUITE四季島6日」將於12月21日出發，列車由法拉利設計師奧山清行操刀，重現現代風格並採用大面積車窗設計，讓窗外的風景與光影在行進中不斷變換，彷彿置身在一座移動島嶼之中，讓火車成為愜意旅居、深入情感交流的生活風景，凡於7月31日前報名即可享飯店升等及好禮，限量16人；JR西日本打造的「曙光瑞風5日」也於璽品官網上架，預計2024年1月30日出發，僅剩最後10席銷售倒數。

▲四季島內部展現現代風格並採用大面積車窗設計。（圖／「TRAIN SUITE 四季島」提供©JR EAST）
▲四季島內部展現現代風格並採用大面積車窗設計。（圖／「TRAIN SUITE 四季島」提供©JR EAST）
此外，璽品旅遊與緯來體育台獨家合作「2023走進F1・拉斯維加斯10日」預計11月14日出發，帶領旅客前往拉斯維加斯欣賞F1一級方程式賽車，並由緯來體育台主播高名賢現場說明觀戰重點、賽況分析及賽後分享。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

日本住宿｜極高CP值大阪住宿推薦，這次住心齋橋旁荷包再也不哭泣！

日本記者西門町街訪！14歲妹神回「台灣就是台灣」　9秒甜笑爆紅

日本深度旅遊夯！桃園-高知包機7月載客率98%　縣知事：超出預期

珍珠奶茶要輸了？日本人預測「1飲品」會爆紅：從台灣引進的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀