星宇直飛熊本！搭星野集團機加酒15500元起　雄獅推頂級列車行程

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星野集團OMO5熊本於今年4月底新開幕，飯店位於熊本首屈一指的鬧區，具有高度的地利便捷性，入住 OMO5別忘了到特色凹凸露台眺望日本三大名城之一「熊本城」，享受熊本城壯闊的宏觀，接著參加飯店的「熊本Go-KINJOBAR」活動，提供客人「酒吧診斷」和「推薦飲料試飲」，讓旅客找到適合自己的熊本都市酒吧。
「星星相遇 熊本機加酒自由行」限量推出指定日期出發（9月6日、9月13日、9月20日及10月11日）的超優價格，四天三夜機加酒每人只要1萬5,500起。沒搶到限量價格也沒關係，另外還有三天兩夜附兩日早餐，每人1萬6,888起。訂購日自即日起至7月31日止，出發日為10月27日前，並加贈限量驚喜小禮。10月28日前星宇航空台北—熊本更為每週五班直飛。
若想去日本旅遊玩高端行程，可參考雄獅旗下高端旅遊品牌「Signature璽品旅遊」的三大頂級列車新方案。「Signature璽品旅遊」取得日本九州七星、TRAIN SUITE四季島、曙光瑞風三大頂級觀光列車之包列趟次，免抽籤就可體驗日本奢華鐵道之旅，同時與緯來體育台獨家合作，要帶旅客前進F1賽車2023年拉斯維加斯大獎賽現場，感受賽車引擎聲在耳邊爆炸的快感。
打頭陣的「日本九州七星6日」將於7月31日出發，限量20席於開賣1小時內就被搶購一空，2024年包列趟次另將於近期開賣。該列車為JR九州旗下奢華臥鋪列車，甫於去（2022）年改裝翻新，增加茶屋、酒吧、藝廊等設施，每列次僅接待20名旅客，想搭乘必須參加抽選，中籤才能上車體驗，被譽為有錢也搭不到的夢幻列車。
至於媲美五星旅宿的「TRAIN SUITE四季島6日」將於12月21日出發，列車由法拉利設計師奧山清行操刀，重現現代風格並採用大面積車窗設計，讓窗外的風景與光影在行進中不斷變換，彷彿置身在一座移動島嶼之中，讓火車成為愜意旅居、深入情感交流的生活風景，凡於7月31日前報名即可享飯店升等及好禮，限量16人；JR西日本打造的「曙光瑞風5日」也於璽品官網上架，預計2024年1月30日出發，僅剩最後10席銷售倒數。
此外，璽品旅遊與緯來體育台獨家合作「2023走進F1・拉斯維加斯10日」預計11月14日出發，帶領旅客前往拉斯維加斯欣賞F1一級方程式賽車，並由緯來體育台主播高名賢現場說明觀戰重點、賽況分析及賽後分享。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！