饗A Joy還沒開幕就收1星負評！8大美食區介紹　Buffet菜色搶先看

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🟡「饗A Joy」8大美食區亮點
位於台北101第86樓的饗A Joy，將室內空間規劃成「山、海、城、原」境向，共打造8大餐區，主打「一餐區、一名店」，餐區命名極具詩意，取自各區主題概念。
◼「海」境餐區：豐潮／時濤／沁波
📍豐潮：海鮮吧，擺滿當令澎湃海味，主打「鑽石級」蝦蟹貝品，還有現開直送生蠔 及生食小砵。
📍時濤：日料割烹亭，親見師傅的手藝炙燒，享受高檔和風壽司。
📍沁波：沙拉吧，連吃沙拉都是絕頂奢華冷盤，除了產地直送鮮蔬搭配台灣鮮果，提供現切伊比利火腿、起司盤、現點西式小缽。
◼「原」境餐區：熾原／然然
📍熾原：炭烤、酥炸料理區，包括高溫炭烤浮誇系燒肉與現流海鮮，最搶眼非帝王蟹腳莫屬。
📍然然：歐陸鐵板料理區，以「豪華鐵板燒」為伸展舞台，提供最高等級熟成牛小排、龍蝦、鮑魚，另有現切教父級排餐與歐陸料理。
◼「城」境餐區：乘城／戀戀／漫漫津澤
📍乘城：泛中華料理區，名家台菜齊聚此處，包括烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點、台式聞名煮物與巷弄小吃。
📍戀戀：甜品鮮果區，找來日系法式甜點品牌「法朋」、Double V強強聯手，提供時令鮮果、台灣特色巧克力、濃醇冰淇淋等。
📍漫漫津澤：飲品酒吧區，與「冉冉茶室」、Perry's Palate Plan、興波咖啡Simple Kaffa跨界聯手，打造高端品飲。酒品則有島嶼限定特調、福爾摩沙琴酒等，或是鮮釀台啤無限喝。
🟡饗A Joy價格（全餐期供應相同）
📍午餐一｜11:30-14:00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍午餐二｜14:45-17:15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐｜18:00-21:30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元
12歲以上以成人計費；0歲至未滿12歲幼兒童半價。
🟡訂位資訊
共282個座位，統一開放一個月內的預訂，訂位採預付定金制，每人用餐（含0至12歲兒童）預收定金1000元。
電話定位：(02)8101-0111
線上定位：官網點此
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