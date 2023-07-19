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饗A Joy還沒開幕就收1星負評！8大美食區介紹　Buffet菜色搶先看

▲「饗A Joy」晚餐每人破4千元，有最貴吃到飽之稱，將於7月23日正式開幕，菜色曝光讓眾人敲碗帝王蟹腳開放無限吃。（圖／饗A Joy）
▲「饗A Joy」晚餐每人破4千元，有最貴吃到飽之稱，將於7月23日正式開幕，菜色曝光讓眾人敲碗帝王蟹腳開放無限吃。（圖／饗A Joy）

記者黃韻文/綜合報導

將在周日大暑、7月23日當天正式開幕的「饗A Joy」，不僅是全台最高的Buffet餐廳，位於台北101的86樓，也是至今最貴的吃到飽，晚餐時段每人價位高達4268元。雖然價格驚人，但一開放訂位仍火速爆滿。不過饗A Joy還未開始對外營業，Google評論就先收到1星負評，但多數人都還是「預給5星」表示期待。《NOWnews今日新聞》也整理8大美食區、菜色亮點、訂位資訊一次看。

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饗賓餐旅推出全台最貴吃到飽「饗A Joy」，收費不分平假日，只依時段收費，午餐3280元、晚餐3880元，都需各加10%服務費，全餐期都供應相同品項。明（20）日開放媒體導覽，7月23日才正式開幕。不過還沒開始營業，Google評論就已湧進20則評價，多數人都是「預打5星」以表期待，但仍有人給出1星負評，抱怨客服跟訂位是同支電話打不進去，想取消或改期很浪費時間。

▲「饗 A Joy」7月23日才開幕，Google評論已有20則，平均4.7分。（圖／翻攝畫面）
▲「饗 A Joy」7月23日才開幕，Google評論已有20則，平均4.7分。（圖／翻攝畫面）
🟡「饗A Joy」8大美食區亮點
位於台北101第86樓的饗A Joy，將室內空間規劃成「山、海、城、原」境向，共打造8大餐區，主打「一餐區、一名店」，餐區命名極具詩意，取自各區主題概念。

◼「海」境餐區：豐潮／時濤／沁波

📍豐潮：海鮮吧，擺滿當令澎湃海味，主打「鑽石級」蝦蟹貝品，還有現開直送生蠔 及生食小砵。

▲「豐潮」是海鮮吧，主打鑽石級蝦蟹貝品，據悉有現開直送生蠔、海膽吃到飽。（圖／饗A Joy）
▲「豐潮」是海鮮吧，主打鑽石級蝦蟹貝品，據悉有現開直送生蠔、海膽吃到飽。（圖／饗A Joy）
📍時濤：日料割烹亭，親見師傅的手藝炙燒，享受高檔和風壽司。

▲「時濤」是日料割烹亭，提供高檔和風壽司。（圖／饗A Joy）
▲「時濤」是日料割烹亭，提供高檔和風壽司。（圖／饗A Joy）
📍沁波：沙拉吧，連吃沙拉都是絕頂奢華冷盤，除了產地直送鮮蔬搭配台灣鮮果，提供現切伊比利火腿、起司盤、現點西式小缽。

▲「沁波」是沙拉吧，有絕頂奢華冷盤、現切伊比利火腿、起司盤。（圖／饗A Joy）
▲「沁波」是沙拉吧，有絕頂奢華冷盤、現切伊比利火腿、起司盤。（圖／饗A Joy）
◼「原」境餐區：熾原／然然

📍熾原：炭烤、酥炸料理區，包括高溫炭烤浮誇系燒肉與現流海鮮，最搶眼非帝王蟹腳莫屬。

▲「熾原」是炭烤酥炸料理區，高溫炭烤浮誇系燒肉與現流海鮮。（圖／饗A Joy）
▲「熾原」是炭烤酥炸料理區，高溫炭烤浮誇系燒肉與現流海鮮。（圖／饗A Joy）
📍然然：歐陸鐵板料理區，以「豪華鐵板燒」為伸展舞台，提供最高等級熟成牛小排、龍蝦、鮑魚，另有現切教父級排餐與歐陸料理。

▲「然然」是歐陸鐵板料理區，能體驗豪華鐵板燒，有最高等級熟成牛小排、龍蝦、鮑魚。（圖／饗A Joy）
▲「然然」是歐陸鐵板料理區，能體驗豪華鐵板燒，有最高等級熟成牛小排、龍蝦、鮑魚。（圖／饗A Joy）
◼「城」境餐區：乘城／戀戀／漫漫津澤

📍乘城：泛中華料理區，名家台菜齊聚此處，包括烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點、台式聞名煮物與巷弄小吃。

▲「乘城」供應泛中華料理，包括烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點、迷你東坡肉等。（圖／饗A Joy）
▲「乘城」供應泛中華料理，包括烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點、迷你東坡肉等。（圖／饗A Joy）
📍戀戀：甜品鮮果區，找來日系法式甜點品牌「法朋」、Double V強強聯手，提供時令鮮果、台灣特色巧克力、濃醇冰淇淋等。

📍漫漫津澤：飲品酒吧區，與「冉冉茶室」、Perry's Palate Plan、興波咖啡Simple Kaffa跨界聯手，打造高端品飲。酒品則有島嶼限定特調、福爾摩沙琴酒等，或是鮮釀台啤無限喝。

▲甜點、冰淇淋找來「法朋」、Double V強強聯手。（圖／饗A Joy）
▲甜點、冰淇淋找來「法朋」、Double V強強聯手。（圖／饗A Joy）
🟡饗A Joy價格（全餐期供應相同）
📍午餐一｜11:30-14:00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元

📍午餐二｜14:45-17:15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元

📍晚餐｜18:00-21:30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元

12歲以上以成人計費；0歲至未滿12歲幼兒童半價。

🟡訂位資訊
共282個座位，統一開放一個月內的預訂，訂位採預付定金制，每人用餐（含0至12歲兒童）預收定金1000元。

電話定位：(02)8101-0111
線上定位：官網點此

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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