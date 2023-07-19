泰國總理選舉！皮塔致電議員求支持 改革「冒犯君主法」成致命傷
泰國國會將在今（19）日再次進行總理選舉，前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）仍是此輪選舉中唯一候選人。皮塔先前已公開表示，若此次無法成功挑戰大位，將會讓賢給第二大黨為泰黨（Pheu Thai）。為了爭取參眾議院過半支持，皮塔親自致電先前投下棄權票和反對票的議員，希望能夠說服他們改變立場，不少議員接到他本人來電時，感到十分驚訝。
國際中心楊雅婷／綜合報導
儘管皮塔放下身段尋求各黨派支持，但外界普遍不看好他能成功拜相。皮塔及其所屬的前進黨，在大選時以大破大立、敢於挑戰社會紅線的政見，獲得年輕選民廣泛支持。其中，最具爭議的，莫過於提出改革「冒犯君主法」（lèse-majesté），一方面直接擄獲年輕人的心，另一方面卻也踩到保守派底線，成為皮塔總理之路的絆腳石。
根據泰國刑法第112條「冒犯君主罪」規定，若有人涉及誹謗、侮辱或威脅國王等王室成員，最重可處15年有期徒刑。泰國軍政府自2014年政變執政以來，超過1000人以此罪名遭到逮捕，其中多數都是不滿政府的年輕人。泰國民眾認為，此法已成為保守勢力迫害政治異議人士的工具，一名泰國女子甚至被判處入獄43年6個月，因為她在網路上分享29支批評王室的影片。
然而，前進黨大膽提出改革「冒犯君主法」，嚴重觸犯到保守勢力的底線，不少保守派議員強調，若修改刑法112條可能會造成社會分裂和製造仇恨，甚至會讓民眾可恣意侮辱王室。一名議員激動表示，如果民眾謾罵王室可以不用受罰，「我們的國家將陷入火海」。
即使是以前進黨為主的8黨聯盟，其他政黨也不贊同改革此法。第二大黨為泰黨領袖貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）曾公開表示，不會撤銷冒犯君主罪。