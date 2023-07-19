大谷交易／打給洋基看？大谷翔平開轟是最好的試鏡

美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯天使在昨(18日)對上紐約洋基的比賽，天使隊最終在第10局逆轉氣走了洋基。而天使陣中「二刀流」大谷翔平的交易傳聞層出不窮，洋基隊也是交易大谷的傳聞球隊之一，大谷在昨天的比賽第7局中轟出的兩分砲，更被譽為是大谷給洋基最好的試鏡。不過賽後天使總教練Phil Nevin表示:「大谷是希望在天使隊贏球的。」
實習記者練宗翰/綜合報導
根據外媒Buster Olney指出，洋基隊是被認為在大谷的交易爭奪戰中，是最積極的。由於洋基隊在陣中主力「法官」Aaron Judge自今年6月腳趾受傷以來，戰績非常慘淡，50勝45負的成績是目前美聯東區中最差的一支球隊，要取得外卡門票還要2.5場的勝場。
再加上洋基先發投手Gerrit Cole是洋基目前唯一一個在先發輪換中至少 10 場首發中自責分率低於 4.30 的球員，況且洋基隊的核心戰力Aaron Judge、Gerrit Cole以及「怪力男」Giancarlo Stanton，都已經超過30歲的年齡。所以洋基隊絕對有充分的理由去競爭投打雙全的大谷。
不過Phil Nevin在昨天賽後接受訪問時說道，大谷所做的一切都是計畫成為世界上最好的球員，目的就是為了贏。在過去的兩週，大谷非常的不好過，天使隊的其他人也是。但Phil Nevin說在看到大谷今天的兩分砲後，他相信大谷是想要在洛杉磯贏得勝利的。