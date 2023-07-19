赴北市濱江市場參觀 郭台銘：來了解韓國瑜建立的拍賣制度
國民黨2024選舉陷整合危機，鴻海創辦人郭台銘近來動作頻頻，全台跑透透關心地方產業發展。郭台銘今（19）日則來到北市濱江市場，了解市場果農心聲。對此，郭稍早受訪表示，雲林一名西瓜農曾告訴他，前高雄市長韓國瑜在擔任北農總經理時，農民收入最好因有「拍賣制度」，所以他此行是來了解韓，當初如何建立該制度。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘勤走地方獨立參選風聲不斷，今上午又來到濱江市場參觀。他行前受訪，他這次到屏東、台中、雲林、彰化，都在研究台灣農漁民養殖問題，現在農漁民非常辛苦；還記得蔣經國任內做過民生匯報，每年過年過節都要到果菜市場看看，他雖是製造業不懂農漁業，但道理是相同的。
郭台銘指出，這次他到蘇澳看漁民捕魚回來後，怎樣賣到好價錢？政府能否協助他們產銷平衡？所以他來這邊了解，他們的菜怎麼來這邊，再到老百姓飯桌上，他關注民生議題所以來看看。
此外，郭台銘還提到，他剛打電話，之前到彰化、雲林去，碰到一個雲林的西瓜農，對方告訴他，雲林農民非常感謝韓國瑜，因為韓當總經理時，農民收入最好有拍賣制度，拍賣員還有獎金可拿，所以他來看看韓當總經理時，是怎麼建立這個制度，讓老百姓吃到價錢合理的蔬菜。
媒體追問，今早參訪濱江市場是否由韓國瑜幫忙安排？郭台銘僅回應，沒有。