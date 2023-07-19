大學師生戀以權勢關係判斷　教團提醒：有些權勢關係不見得對價

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘文忠指出，《性平法》的推動將以權勢做為課責或調查的依據，若校長、教職員工對學生有違教育專業倫理的情形，一經檢舉即進入調查程序，調查小組的成員將全數外聘，且一律由受過專業訓練的人士來調查。
針對師生戀的議題，潘文忠說，過去僅列在準則、校園內違反教師專業倫理的規範，此次提升到「法」的層次，教職員工對未成年學生發生性或性別關係，會一律禁止；成年學生的部分，則會以有無「權勢關係」作為判斷，「權勢關係」包括教師擔任教學、指導、訓練、分配工作機會等的不對等權勢關係，違反教育倫理，將明確規範。
後續執行細節，教育部會邀請學者專家討論，整理出各種行為樣態及參考指引，供學校參考。
潘文忠進一步說明，大學師生戀會考慮是否有「權勢關係」，主因是會造成評分、考試、入學機會有所不公，因此列為要禁止的行為樣態，未來若有人檢舉，即刻進入調查程序，會就事實個案來調查。
對此，馮喬蘭指出，未成年學生本來就沒有合意性交的空間，但成年學生的權勢性侵就很複雜，情境與一般職場類似，一方面要保障成年人的性自主權，對於權勢性侵又要有處理機制，當中有一些要考量跟拉扯，沒辦法「 一刀劃下」，要梳理個案脈絡、情境、雙方對應關係等，才能真實呈現有無權勢關係。
她提醒，有時權勢關係不見得有明顯，像是指導、評分這類對價關係，有時一名具備名人光環的教授，或是獲獎無數、業界大老的老師，具有相當社會影響力，不需要直接與學生有對價關係，同樣能造成彼此位階不對等的狀況，這類的權勢關係、影響力，也要在個案調查中納入討論，像人本之前處理過教練與選手的個案，法官認為教練不具備評量成績的身分，所以不構成權勢性侵，但這個教練是帶選手入門的人，對選手來說，仍是難以抵抗的權威關係，這些都必須被納入脈絡思考，呼籲未來若遇到相關個案，調查小組要仔細盤算，加害者社會地位夠高就可能形成權力不對等的「權勢關係」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110