安倍昭惠音樂會晚間登場 主辦單位提醒參加者「避免單獨合照」
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，應台灣安倍晉三之友會邀請，從本周一起展開為期3日的訪台行程，今（19）日晚間出席位於汐止的「安倍昭惠歡迎晚宴、音樂會」，該晚會由資深媒體人廖筱君擔任主持人，並邀請日本視障音樂家大山桂司進行演出，副總統賴清德預計於晚間6時30分到場演講與致歡迎詞，主辦單位除提醒參加者著正式服裝外，也特別提及避免與安倍昭惠單獨拍照。
記者陳威叡／台北報導
安倍昭惠受邀來台，今晚將出席位於汐止富士大飯店所舉行的「安倍昭惠歡迎晚宴、音樂會」，據了解，該活動由《日本產經新聞》台北支局長矢板明夫，代表安倍夫人歡迎晚會執行委員會發出邀請函。
據悉，晚會由資深媒體人廖筱君擔任主持人，並邀請日本視障音樂家大山桂司進行演出，而大山桂司於安倍主政時期創作就曾創作《安倍晉三內閣應援歌》，去年也出席「安倍晉三追思音樂會」演出。
賴清德預計在晚間6時30分演講並致歡迎詞，更是在安倍昭惠訪台期間第三度會面，民進黨立委包括郭國文、羅致政、劉世芳、沈發惠、賴品妤、吳思瑤與新北市議員山田摩衣等人都將受邀出席，而主辦單位也在邀請函中特別提醒參加者，除了著正式服裝外，也避免與安倍昭惠單獨拍照。