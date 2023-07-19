收賄5600萬！最大貪官遭檢方求處死刑　越南救援包機貪污案引關注

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河內市人民法院11日展開審理這起案件，檢察院代表17日在一審辯論階段發表公訴詞，針對53名被告提出量刑建議，不過越南衛生部副部長前秘書范中堅則被求處死刑，原因是他共收取426億越南盾（約新台幣5600萬元）的賄賂，且是本案的主謀，檢方認為他罔顧性命、罪大惡極。
除此之外，警方調查顯示，包括范中堅在內的21名貪污官員共計從100多家籌辦救援包機的企業手上拿到1700億越南盾（約等同於新台幣2.23億元）。這些收賄官員包括前外交部副部長蘇英勇（To Anh Dung）、前外交部領事局局長阮氏香蘭（Nguyen Thi Huong Lan）及前領事局副局長杜黃松（Do Hoang Tung）、前公安部出入境管理局副局長陳文預（Tran Van Du）以及前出入境管理局官員武英俊（Vu Anh Tuan）等。
法院公訴詞指出，越南在疫情期間籌辦1000多趟救援包機，把滯留在62個國家和地區的20多萬名越南公民接回國，良好的人道主張卻被一些腐敗官員玷汙，背叛人民和國際社會的信任。除了范中堅被求處死刑外，上述這些官員都被檢方求處2年至20年不等的有期徒刑。
而行賄的人也遭起訴，涉嫌行賄的23名被告遭求處緩刑12個月至12年有期徒刑，其中許多人是企業代表；涉嫌濫用職權的4名被告遭求處2年至6年不等的有期徒刑。不過行賄的企業VijaSun公司董事長陶明揚（Dao Minh Duong）也表示，自己是被迫行賄，范中堅當時說如果每趟班機沒有收到1.5億越南盾（約新台幣19萬5855元），就不批示航班，VijaSun公司共計籌辦17架次的救援包機，每次都須先匯款貪污費用，航班才會獲批。
由於幾乎每個救援包機相關公部門都有長官或基層公務員收賄，整起事件震驚國際社會，當人民陷於疫情的水深火熱，政府官員竟然在想辦法發「災難財」，而且「官官相護」，讓越南民眾怒不可遏。如今判決結果尚未出爐，不過民間正關注此次貪污案的最新動向。