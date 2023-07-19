展親和力走訪市場！攤商怨沒冷氣　郭台銘「滿頭大汗」促政府安裝

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在郭台銘逛市場途中，就有攤商喊出「唯一支持」，也有不少民眾爭先恐後要求與郭合照，展現其高人氣。
其中，郭台銘與一名攤商交流時，向攤商詢問生意是否好做？該攤商就直言並不好做，因市場內沒有冷氣，自己都感覺太熱，水果也容易壞掉；也有一名攤商抱怨，市場硬體設施老舊，天氣太熱。
聞此郭台銘則當場質疑，為何政府沒作為？民進黨全代會可以在冷氣房開，市場卻沒有安裝。他事後也強調，會將攤商問題進行反映。
行程後，郭台銘受訪再度強調，他進來不到一個鐘頭，才買這幾樣菜就滿身大汗，他希望替農民及農產運銷公司講個話，為什麼不能裝冷氣？受惠的不只是在這賣的攤商，還有來買菜的家人、朋友。他痛批，在這種地方工作10小時，對勞工也是虐待，應鼓勵賣場裝冷氣，強烈呼籲政府盡快改善這件事情。
不僅如此，郭台銘也預告，他會在適當時機，「發表對農業政策、農產運銷的看法」，他會實地去檢查，不是坐在辦公室看人家寫的報告，也會全程跑透透。
至於是否2024選舉，考慮成決策者來幫忙改善？郭台銘則說，這問題將來再考慮，最主要是要體察，苦民所苦跟韓國瑜一樣。他認為，農產運銷與農民種什麼東西，必須要有供應鏈管理，就跟電子業一樣。
郭台銘表示，電子業管理系統可進入到農業管理，農產運銷就一定會改進，加上使用AI就不會穀賤傷農，該種多少該吃多少，每個家庭要吃什麼都可上網去訂，Uber Eat、FoodPanda也可以，這樣就不會有滯銷跟價錢分離的事情，這對台灣很重要。