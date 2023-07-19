NBA／Lillard交易案卡關！熱火提出豪華包裹曝光 美媒：還不夠
美國職籃NBA波特蘭拓荒者當家球星Damian Lillard，自7月初向球隊提出交易請求後已經過去兩週，交易陷入僵局，波特蘭總管Joe Cronin也表示已經做好長期作戰的準備，「我們會有耐心，我們會做對球隊最有利的事，如果需要花幾個月，那就花幾個月吧。」
實習記者陳逸/綜合報導
邁阿密熱火隊一直以來在Lillard交易案中領跑各隊，Lillard本人也對熱火表現出高度興趣，日前還透過經紀人Aaron Goodwin對外宣稱非熱火不去，雙方可以說是兩情相悅，因此熱火一直被當成最有力的潛在下家，不過根據《Athletic and Stadium》記者Shams Charania說到，雙方之間並沒有一個真正的牽引力。
不過沒有交易否決權的Lillard，個人意願對於交易的影響其實不大，只不過是拓荒者看在往日情份上，答應會在不傷害球隊利益的情況下，盡量滿足他的要求，而到目前為止熱火對所提出的交易包裹都未能打動拓荒者。
日前根據《The Oregonian》記者Aaron J. Fentress報導，熱火與拓荒者雙方已經接近達成交易，拓荒者的目標是獲得4張首輪籤，目前熱火已經提出3張首輪籤，剩下的1張以及接手Tyler Herro的下家都需要再找其他球隊參與交易，只要能找到那支隊伍，並且滿足以上條件，雙方就很有機會完成交易。
如果最終交易無法達成，Lillard也有可能暫時回到拓荒者打球，並在開季後新的一波交易潮再另尋出路。至少從目前看來，這筆交易距離實現仍然遙遙無期。