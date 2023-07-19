#MeToo狂爆！林志玲拍片力挺受害女性：對抗性騷擾妳不是一個人
台版「#MeToo」運動從政治圈延燒到演藝圈，美妝品牌與勵馨基金會合作致力於幫助女性發聲，委託相關單位調查發現，高達86％的女性在目睹或遇見街頭性騷擾的狀況，當下不知道該如何立即反應！本次特邀「志玲姊姊」林志玲參與宣導活動，她呼籲大家：「對抗騷擾和傷害妳不是一個人！」
記者黃雅琪/綜合報導
自2020年迄今，品牌於全球發起「STAND UP計畫」，設計拒絕街頭性騷擾的「5D行動方針」，至今全球已經有180萬人完成訓練。本次品牌與勵馨基金會合作，邀請志玲姐姐參與「STAND UP！對抗騷擾，挺身而出」的全球活動，配合勵馨基金會宣導講座，預計將深入校園及社區進行500場的宣講計畫，提升民眾更完整的性別平權意識。
林志玲在宣導影片中也呼籲：「我相信每個人都值得被尊重，安全自信而且不被騷擾的或是被傷害的，好好生活著。」她在片中親自教導大眾，面對性騷擾的「5D訓練」，更呼籲大家：「對抗騷擾和傷害妳不是一個人，也不應該是一個人，保護自己、挺身而出。」
勵馨基金會表示，性騷擾被害人身邊的支持相當重要，若親朋好友具備相關認知，能夠給予被害人支持，對被害人將是莫大的幫助。品牌希望經由簡單的「5D線上訓練」讓大眾在公共場所遭遇自己或他人面對性騷擾時，能夠清楚如何適切的行動，不只為了自己挺身而出，更為了妳相信的價值挺身而出。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110