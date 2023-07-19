宅男女神變人妻！鄭家純閃嫁日本尪　新垣結衣結婚變「國民前妻」

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舊愛還是最美 袁艾菲分手9年後再相戀
袁艾菲2008年參加綜藝節目《大學生了沒》，以迅猛龍為藝名出道，因甜美外型，性感的穿著，被封為「宅男女神」，之後跨足戲劇圈，還曾入圍過金鐘獎。2019年2月她宣布，與相識10年的老公「老魚」，登記結婚。
老魚曾分享兩人戀愛故事，他透露自己在無名小站主動認識袁艾菲，第一次約會就對袁艾菲產生愛火，不過因為遠距離，加上自己沒有積極追求，所以袁艾菲也有了新歡。1年後袁艾菲和男友分手，老魚告白成功兩人開始交往，卻因爭吵不斷，只維持10個月戀人關係就分手。9年後，因好友的一句話「覺得你們當初因誤會分開很可惜」，老魚嘗試撥打袁艾菲電話，兩人又因此連絡上，在一起2年後步入禮堂。
鄭家純嫁作日本媳婦 護愛老公不露臉
去年11月鄭家純無預警在社群上宣布結婚，對象是日本小兒科醫生AKIRA，已在東京登記結婚。鄭家純透露兩人是在她2018年去日本留學時，交友軟體上認識，「我們4、5年前就在一起過，我從日本回來，有跟他約會，一直沒有認愛，就是為了想保護他。」
對於自己拍攝尺度大的寫真集，AKIRA聽完鄭家純的想法時，不僅表示理解與支持，還順勢問了一句：「那妳要不要跟我結婚。」鄭家純回答「好」，就這樣兩人率性的互訂終身。鄭家純身為許多男人心中的女神，突然宣布成為人妻，有粉絲為此開設「男粉絲崩潰區」，傾訴哀傷心境。
新垣結衣假戲真做 男粉絲崩潰哀號
擁有「國民老婆」稱號的日本女星新垣結衣，2021年5月宣布與一同合作《月薪嬌妻》的星野源結婚，震驚整個日本演藝圈，也讓大批粉絲集體失戀。而她在日本的一名粉絲，從2007年開創了一個「為新垣結衣寫情書」的部落格，得知新垣結衣結婚之後，該名男粉絲崩潰宣布停筆。
新垣結衣突如其來的婚訊，讓許多男性無法接受，當時台灣有網友買飲料看到標籤備註，上面寫道「新垣結衣結婚，讓我靜一靜...」、「原來月薪嬌妻是紀錄篇...」，老闆哀怨心情可想而知。PTT上更是哀號聲一片，八卦版的版標一度改成「老婆結婚，鍵盤老公非常火。」鄉民怒喊「無法接受，變成國民前妻了！」更有網友氣到發文問「星野源哪裡好？說真的，完全路人到不行的臉吧！竹科路上隨便抓都一堆，演戲也還好啊一號表情，唱歌也超普啊，到底憑什麼？」可見新垣結衣的高人氣。