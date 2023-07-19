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7-11結帳免排隊！這門市「拿了就走」服務登場　現煮咖啡也能買

▲7-11與工研院合作打造「X-STORE」，在該門市拿取商品後，會自動出現在手機線上購物籃中。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11與工研院合作打造「X-STORE」，在該門市拿取商品後，會自動出現在手機線上購物籃中。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11持續推動自能化商店，其中與工研院合作打造的「X-STORE 7」正式營運，首次開發「拿了就走」的服務，掃QR Code進店後，可即時追蹤消費者拿取的商品，離店前確認購物清單就可使用手機線上結帳，實現拿了就走的購物流程。而全家在加速結帳方面，則是在今年初推出「FamiNow」預訂快取新服務，APP完成商品選購及結帳，之後到店掃碼即可領取，實現免排隊結帳自由。

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7-11持續發展智能服務，與工研院深度合作的第7間X-STORE正式營運，進駐新竹工研院89館宿舍內，10坪空間為全台最小智慧門市，店內供超過300款商品，包括鮮食、麵包、飲品，連現煮咖啡都買得到。持手機入場後，拿取的商品會自動加入手機購物籃，還可直接線上結帳，預估將是未來超商高營運、可獲利的經營模式，後續有機會進駐無法開獨立店的商業辦公大樓、校園商圈等封閉型商圈。

▲X-STORE 7拿取商品後，會自動出現在手機線上購物籃中。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲X-STORE 7拿取商品後，會自動出現在手機線上購物籃中。（圖／記者鍾怡婷攝）
顧客走進X-STORE 7入口閘道，持智慧手機開啟OPEN POINT APP內X-STORE的專屬QR Code，完成掃碼即可快速入店體驗，透過「影像」、「重量」、「多重感測」3大智能系統，會自動偵測、即時分析顧客從貨架上拿走的商品項目、數量，自動存入顧客手機裡的雲端購物籃，離店前確認個人購物清單並可線上「手機結帳」。

記者實際測試，進店選購到結帳可在5分中內完成，拿完收品會自動出現在手機購物清單，系統偵測選取商品的服務相當準確，不過線上結帳僅開放open錢包、icash結帳，多元支付仍需要使用自助結帳機台，不過店員也提醒，為了讓偵測更加準確，建議每位顧客維持一定的距離，店面坪數不大，適合快速購物的消費族群。

工研員也說明，整體研發過程從2017年開始約耗時6年左右，無人商店的研發仍會持續推動，但目前僅鎖定統一超商合作，暫時不會立刻擴大，小型智能商店展店計畫會選在封閉式商圈、研究單位宿舍等，無法開設大型超商的地區為首選。

▲多元支付仍是需要使用自助結帳機台。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲多元支付仍是需要使用自助結帳機台。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲X-STORE 7拿取商品後，會自動出現在手機線上購物籃中。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲第7間X-STORE正式營運，進駐新竹工研院89館宿舍內，10坪空間為全台最小智慧門市。（圖／記者鍾怡婷攝）
至於全家也為了節省顧客結帳時間，於年初全面開通24小時「FamiNow」服務，其中即主打預訂快取功能，讓消費者運用生活中的零碎時間如通勤中、出門前、會議前，先行以「全家」APP完成商品選購及結帳，之後到店掃碼即可快取。特別適合忙碌的上班族群，無論是個人每日快速買早餐午餐的需求，或是為公司預訂會議用的多杯咖啡，都能省下許多等待的寶貴時間！

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