國軍防彈背心抗彈板「手拗就彎」？軍備局：無官兵反應
日前實測宣稱國軍防彈衣抗彈板子彈一打就穿的民進黨新北市議員林秉宥，昨日再度發出新影片，怒斥國軍抗彈板徒手就能拗彎。對此，軍備局今（19）日回應表示並無官兵反應抗彈板一拗就彎的問題，並稱網路影片在90度以下環境測試，在戰場上並無溫度90度的環境。
記者呂炯昌／宜蘭報導
林秉宥日前赴美與「山姆小叔Gun&Fun」共同測試國軍抗彈板功能，宣稱多枚子彈當場擊穿抗彈板，影片上傳到網路上後引起各界議論，國防部今日上午邀請媒體赴宜蘭大福兵試場舉行「3級抗彈板實彈鑑測」活動，以實彈測試證明國軍抗彈板安全無虞。
針對網路影片稱抗彈板一拗就彎，軍備局找來媒體記者實測，證明抗彈板難拗彎，軍備局獲得管理處處長游玉堂少將表示，檢視7月18日臉書影片看起來不像國軍抗彈板，每年持續蒐集官兵意見，也沒有發現官兵反應抗彈板凹陷問題。
游玉堂表示，抗彈板的材質是高分子量的聚乙稀，是熱塑性材料，加熱之後會朔型，昨日晚間特別請205廠做實驗，加熱到90度確實會變軟，跟影片上一樣這是正常現象，但是戰場上無90度環境，30、40度人就受不了，90度人就死光，未來會考量提高耐熱度，但是也會加大成本。
游玉堂呼籲，兩岸局勢嚴峻，國人要團結一致，不要內耗，官兵若有相關問題可以反應，議員若有疑問可以送軍備局鑑測，或送SGS檢驗，若軍方有錯絕對會認錯，他也強調，為維護205廠廠譽會有作為。
游玉堂也提到，國防部為保護官兵安全，會在兼顧官兵負荷與戰鬥能力下，持續提高防彈背心效能，新的抗彈板也很快就會問世。