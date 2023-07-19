快訊／出門上班注意！3縣市發布「大雨特報」　雨彈狂轟到清晨

杜蘇芮颱風將生成！今明嚴防「午後大雷雨」　氣象局公布降雨熱區

▲在杜蘇芮颱風生成之前，台灣各地仍要嚴防午後雷陣雨的出現，提醒民眾外出務必攜帶雨具。（圖／記者張志浩攝）
▲在杜蘇芮颱風生成之前，台灣各地仍要嚴防午後雷陣雨的出現，提醒民眾外出務必攜帶雨具。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

台灣南方海面正有熱帶系統發展，中央氣象局預報員張承傳表示，此熱帶系統預計會在週五左右成為「熱帶性低氣壓」，並且高機率在週末增強為颱風「杜蘇芮」；不過在颱風影響之前，民眾仍要先留意近期的高溫以及中午過後的大雨、打雷情況，氣象局將適時發布「豪雨特報」或「大雨特報」，提醒民眾外出務必多加留意天氣變化。

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張承傳指出，今明兩天（7月19日至7月20日）午後的熱對流發展旺盛，氣象局依舊會發布大雨特報，雨勢較大較明顯的區域主要集中在「中南部」和「各地山區」，西半部地區也都會有短暫雷陣雨，東南部地區則是會有局部短暫陣雨。

▲近期中午過後的午後雷陣雨仍明顯，氣象局將適時發布「豪雨特報」或「大雨特報」。（圖／中央氣象局提供）
▲近期中午過後的午後雷陣雨仍明顯，氣象局將適時發布「豪雨特報」或「大雨特報」。（圖／中央氣象局提供）
張承傳提醒，未來一週天氣感受仍較炎熱，高溫普遍可達攝氏32至35度，尤其大臺北盆地、中南部近山區或河谷以及花東縱谷易有局部攝氏36度以上高溫發生，提醒民眾未來外出要多補充水分並注意防曬，氣象局也持續發布「高溫資訊」

至於未來的颱風情況，張承傳說明，由於海溫偏暖、垂直風切小，相當適合熱帶系統發展，杜蘇芮颱風預計會在週末生成，強度也有機會突破中颱，不過路徑上還有很大不確定性，主要看太平洋高壓勢力強弱，高壓強就高機率往西，從台灣南方經過，高壓若變弱，則有一些機率往北靠近台灣，不排除發布警報，氣象局將持續觀察。

▲未來一週天氣感受仍較炎熱，各地高溫普遍可達攝氏32至35度。（圖／中央氣象局提供）
▲未來一週天氣感受仍較炎熱，各地高溫普遍可達攝氏32至35度。（圖／中央氣象局提供）

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