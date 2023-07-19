NONO、朱海君爆離婚「十年婚姻疑觸礁」？經紀人17字回應了
藝人NONO（陳宣裕）上月爆出性騷擾事件，網紅「小紅老師」出面號召超過30名受害者集體向NONO提告，但他至今依舊神隱未出面道歉，老婆朱海君也連帶受到波及，社群媒體被許多網友出征。如今傳出NONO、朱海君離婚消息，10年婚姻疑似觸礁，對此，NONO經紀人也回應《NOWnews今日新聞》：「沒有離婚，請不要打擾海君，謝謝大家關心。」
記者郭佩蓉、詹鎰睿/台北報導
NONO爆出性騷擾風波至今都未出面道歉，僅在臉書上發文宣布暫時停止所有演藝工作，不過朱海君依舊持續演藝工作，她上個月底現身台中商演活動時，被拍到轉頭拭淚，讓人相當心疼。如今兩人傳出離婚消息，據側面了解，夫妻兩人目前關係仍正常，NONO經紀人也回應《NOWnews今日新聞》：「沒有離婚，請不要打擾海君，謝謝大家關心。」
※【NOWnews 今日新聞
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