魏德聖籌拍新片、蓋遊樂園 無奈135億電影夢太重「卡關止步」
導演魏德聖近日被中影董事長郭台強以4,500萬元本票跳票為由，向台北地方法院聲請查封名下財產，魏德聖以本票是應對方作帳需求而非債務抗辯，昔日合作夥伴撕破臉，令人不勝唏噓；下個月將滿54歲的魏德聖，懷抱宏大的電影夢勇闖影壇，從影至今28年，每次出手都是把作品看得比餵飽自己肚子重要，不過近年打造電影遊樂園，拍攝新片《臺灣三部曲》的計畫滿是阻礙，魏德聖曾一度感嘆：「我有很多的不甘心。」
記者楊穎軒／綜合報導
魏德聖2008年靠5.3億元票房代表作《海角七號》賺了不少錢，但獲利幾乎全拿去拍《賽德克·巴萊》上下集，雖然《賽》片叫好不叫座，2020年仍啟動新作《臺灣三部曲》募資計畫，繼續為畢生夢想、使命感拚搏，甚至想興建名為「豐盛之城」的綜合電影主題樂園。然而，新片宣布開拍沒多久遇上本土新冠肺炎爆發，因應政府防疫政策一再延拍，直到付不出劇組薪水、資金彈盡援絕等原因才宣布停拍，魏德聖還一度解散劇組，最後為了不讓龐大的前置心血付諸流水，以及辜負天使投資人的期望，電影改以動畫片的方式呈現，成本直接砍半，魏德聖說：「還好沒人來生氣。」
鑑於拍《賽德克巴萊》花8000萬元在林口建造的霧社街場景，電影拍完就拆除，魏德聖動念與台南市政府合作，選定烏樹林118公頃的農地規劃一座電影主題樂園，當時粗估和《臺灣三部曲》一起進行，電影預算45億元、樂園90億元，總共需要135億元，但政府和民間資金一直沒能到位，魏德聖去年10月受訪透露，目前暫停「豐盛之城」計畫，全力投入拍攝《臺灣三部曲》動畫電影。
約3年前宣布《臺灣三部曲》繼續停拍時，導演魏德聖在訪問中直言「我有很多的不甘心」，生性樂觀的魏德聖從不輕言放棄追夢，但先前參加講座時坦言，這幾年是他的人生最低潮，出門因為怕被罵都低著頭，每天心情都不好，很恐慌，有一段時間靠酗酒才能入睡，壓力很大，只能藉著禱告、看書讓情緒平靜，還苦笑說以後不敢再募資，只敢找投資，「為了這部電影，所有不要臉的事都做了，只是因為需要資金，讓夢可以繼續下去」，魏德聖更道出心中無奈：「全世界都知道我沒有錢，也知道我賺不了錢，大家卻都想要透過我賺錢。可能證明我還有價值吧？」