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普悠瑪故障沒修好竟放行營運載客？台鐵：出廠測試正常

▲台鐵普悠瑪號TED2012（圖／讀者提供）
▲台鐵普悠瑪號TED2012（圖／讀者提供）

記者潘千詩／台北報導

近日有投訴人出面向《NOWnews今日新聞》控訴，台鐵局放任一列故障普悠瑪號出廠營運載客，所幸沒有發生事故，批台鐵漠視乘客行車安全。台鐵局今（19）日表示，投訴非事實，強調列車的出廠測試正常。然而，投訴人要求台鐵局出示今年3月24日的TCMS證明列車出廠前，確實沒有故障碼。

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台鐵局回應表示，該列車返段後經查為「增速風泵」插頭PIN腳插壞所致，經更換插頭後運用迄今狀況良好。

台鐵局解釋，台鐵的傾斜式列車同時具備「主動傾斜」與「被動傾斜」功能，當「主動傾斜」裝置因故無法作動時，「被動傾斜」裝置會自動作用，因此並無安全疑慮。

台鐵局說，該列車在富岡機廠辦理三級檢修時，保養過程中，曾有發現傾斜裝置異常情形，經檢修人員檢修處理後，異常排除，後經出廠靜態檢查與動態試車均正常符合標準，未有傾斜裝置故障情形。將持續檢討提升車輛檢修作業品質，增加妥善率。

不過，投訴人打臉台鐵局的回應，直指從交通部5月31日的回函可知「經查該編組出廠車(TED2011、TED2012)前於3月24日廠內路線靜態測試傾斜功能階段， TCMS確實有出現傾斜裝置測試異常訊息而導致測試未完成，卓員依權責通知相關工場人員辦理檢修，另因DDU顯示之故障碼及內容敘述無法顯現真正故障點，無法即時查修到真正故障原因，即按照表定日期出廠辦理正線試車。又因試車路線條件並無法啟動傾斜功能，導致試車時未出現故障訊息。」

▲交通部回函（圖／記者潘千詩翻攝）
▲交通部回函（圖／記者潘千詩翻攝）
投訴人表示，列車上的TCMS等同汽車的行車記錄器、飛機上的黑盒子，記錄一切行車軌跡；吹哨者舉發列車故障卻放行載客一事，經機務處調查後發現，該列車的TCMS螢幕上（DDU）確實顯示故障碼，卓員沒修好就放行，直到正式營運載客，才被司機員發現列車有問題，再拉回台北機務段查修，才查出真正的問題。

投訴人指控，靜態檢查就是車子停著沒發動，要如何發現故障？動態檢查又在西部幹線沒有彎道處，傾斜裝置本來就不會啟動，另外，卓員是先放行故障列車，當列車正式營運載客後被發現有故障問題，再進場檢查才被查出問題，批台鐵在玩文字遊戲、故意將時間錯置。

▲列車控制監視系統TCMS示意圖（圖／翻攝運安會資料）
▲列車控制監視系統TCMS示意圖（圖／翻攝運安會資料）
▲普悠瑪設備說明圖（圖／翻攝運安會資料）
▲普悠瑪設備說明圖（圖／翻攝運安會資料）

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