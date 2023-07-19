賴清德爭取過境華府不順？總統府賴辦駁斥不實訊息、造謠

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針對有媒體報導稱副總統賴清德委派競總成員前往美國爭取過境華府不順利一事，總統府今（19）日說，這是內容離譜的不實訊息，媒體應該立即更正錯誤報導；賴清德競選辦公室則稱，報導實屬造謠，對該媒體提出嚴正抗議。賴清德8月將出訪巴拉圭，並過境美國，中國時報報導指，賴陣營派出有駐美經驗的台北市議員趙怡翔及今年4月赴華府智庫研究、訪問的前民進黨副秘書長林飛帆為先遣部隊赴美溝通，但並不順利。對此，總統府發言人林聿禪表示，我國總統、副總統出訪過境美國行之有年，雙方也在高度互信並且緊密溝通的情形下，就相關的安排進行洽商中，依照慣例，相關安排完成後，總統府及外交部也會有正式的對外說明。林聿禪提到，所謂副總統請競總人員前往「爭取」等，顯然對外交事務相當陌生，甚至是刻意誤導，《中國時報》應該即為更正這樣的錯誤報導。賴清德競選辦公室發言人陳世凱也說，競選總部在4月份時沒有所謂趙怡翔、林飛帆的溝通行程，這樣的內容與事實明顯不符，實屬造謠，對該媒體提出嚴正抗議。陳世凱指出，自從公布賴清德出訪行程，就有許多未經證實的消息傳出，用錯假訊息帶風向，甚至有部分媒體及民代，一再杜撰不實故事混淆視聽，實不可取，這樣的行為，不僅造成第一線外交人員的受傷，也影響外交互信。陳世凱強調，政黨對內競爭，對外應該團結一致，這幾年在大家的努力下，台美關係有更加緊密的互動，對區域繁榮穩定有重大的意義，這樣的操作應該適可而止。