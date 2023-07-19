周宜賢獲九把刀肯定3度合作 曾以《罪夢者》奪金鐘獎最佳攝影
知名攝影師周宜賢昨（18）日被傳播系女畢業生控訴11年前對她性侵害，周宜賢反駁「我們當時確實違背了感情的倫理，但我絕對沒有犯法。」事實上，周宜賢來頭不小，他和九把刀合作3次且拍攝都是知名國片，更以《罪夢者》得金鐘獎戲劇類節目攝影獎。
記者薛羽彤/綜合報導
周宜賢是知名攝影師，拍攝過多部膾炙人口的國片，包含《那些年，我們一起追的女孩》、《南方小羊牧場》、《騷人》、《十二夜》、《阿嬤的夢中情人》、《報告老師！怪怪怪怪物！》、《返校》、《消失的情人節》、《月老》、《真愛神出來》、《請問，還有哪裡需要加強》共拍攝過11部知名電影，其中《騷人》得到第14屆「台北電影節」最佳攝影獎；《消失的情人節》、《月老》皆入圍金馬獎最佳攝影；還曾與攝影師楊豐銘、孫紀明以影集《罪夢者》獲得第55屆金鐘獎戲劇類節目攝影獎。
周宜賢拍攝的作品裡，其中3部就和九把刀合作，可見九把刀對他專業能力的肯定。周宜賢曾在大學演講中說過，他因緣際會下成為婚紗拍攝助理，再來是平面攝影、電視攝影、八點檔攝影等等，最終晉升為電影攝影。《十二夜》是周宜賢認為最難拍攝的紀錄片，也提到自己最怕有動物出現在電影裡，因為沒有動物會自願拍攝，深怕會有虐待動物的成分在。
※【NOWnews 今日新聞
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