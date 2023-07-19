陳奕迅被歌迷嚇到「摔跤」！安可曲影片趕進度 暖心原因曝光
陳奕迅「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」昨（18）日晚來到第3場，陳奕迅仍是從開場就一口氣唱了28首歌，當中偶爾說幾句話或和觀眾們打招呼。喜愛與歌迷互動的陳奕迅，還上演被歌迷熱情嚇到的假摔，非常逗趣。此外，每晚的安可曲時間，可以說是演唱會重頭戲之一，陳奕迅團隊每晚即拍即剪，目的是希望沒搶到票的歌迷能夠一起同樂。
記者吳雨婕/綜合報導
陳奕迅唱完28首歌，現場掌聲和歡呼聲響徹雲霄，他在舞台上俏皮的用肢體表現，被觀眾們的熱情震撼感動到「摔跤」，喝個水還不忘「蹲馬步」，「笑果」十足，而演唱會不只有豐富的主題，最後安可曲更是精心設計，重溫他一路走來的經典歌曲。
出道至今，陳奕迅推出13張國語專輯，依序出現在每晚為人津津樂道的安可曲時間，團隊即拍即剪，用最快的速度完成後於凌晨即刻上線影片；這是從香港站延續到台北站的精心安排，希望讓沒搶到票的歌迷朋友們，仍能透過安可影片感受E神無敵的魅力，實在貼心寵粉。
昨晚的安可曲，陳奕迅選唱〈十年〉，他表示：「說好了從第一張開始，今天晚上來到2002年，這張專輯對我來說特別有意義，我第一次拿到金曲獎最佳國語男演唱人、最佳專輯，很可惜李振權老師沒能獲獎，但他是我心中的最佳專輯製作人！」聊著聊著，他清唱了一段專輯裡的〈想哭〉，除了〈十年〉外，陳奕迅還演唱了2002年《Special Thanks To...》專輯裡〈你的背包〉，以及2003年專輯裡〈黑．白．灰》的〈謝謝〉，送給一起圓滿完成第三場的觀眾們。