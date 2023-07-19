駁現役抗彈板易貫穿 軍備局宣布國造新型陶瓷抗彈板將面世
新北市議員林秉宥日前赴美與「山姆小叔Gun&Fun」共同測試國軍抗彈板功能，宣稱多枚子彈當場擊穿抗彈板，影片上傳到網路上後引起各界議論，國防部今（19）日上午邀請媒體赴宜蘭大福兵試場舉行「3級抗彈板實彈鑑測」活動，以實彈測試證明國軍抗彈板安全無虞，並宣布新式抗彈板即將問世。
記者呂炯昌／宜蘭報導
「3級抗彈板實彈鑑測」發射6枚M80 7.62公厘普通子彈，以每秒847正負9公尺槍口初速，在15公尺內連續射擊下射擊國軍現役防彈衣，並以油泥模擬真人皮膚，子彈擊中抗彈版後凹陷不能超過44公釐（mm），6個彈著點都未被貫穿，證明抗彈性能符合規定，安全無虞。
參與鑑測的警察大學教授孟憲輝表示，國軍測試完全按照政府法規，程序經國際認證，「在法治國家，且從使用者客觀實用角度看，合乎規範的測試才是測試，否則並非合格測試。」
國防部軍備局獲得管理處處長游玉堂說，今天用於抗彈板測試的子彈與初速動能，與共軍DTB87、88子彈，與我5.56公厘 M855子彈很接近，動能推算很接近，可以比擬。測試結果證實國造裝備沒有問題。
游玉堂也提到，國防部為保護官兵安全，會在兼顧官兵負荷與戰鬥能力下，持續提高防彈背心效能，新的抗彈板也很快就會問世。國軍戰鬥個裝核心裝備，包含抗彈板、防護頭盔、戰術背心，均採國防自主，並沒有外購打算，政策不會因為外界質疑而有所改變。
國防部發言人孫立方表示，國防部重視官兵安全，不只第一線官兵，國防部長邱國正必要時也要穿這套裝備，請官兵放心。