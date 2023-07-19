國會選舉總理在即　皮塔遭泰國憲法法庭暫停議員資格

泰國國會13日未能選出新總理，今（19）日再次進行投票，前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）獲提名成為候選人。他在前一次投票時未能拿下376票過半票數，主因在於無法獲得多數參議員支持。今天會議進行過程中，參議院試圖動用國會規則，阻止皮塔再獲提名，辯論之際，泰國憲法法院宣布暫停皮塔的眾議院議員資格，讓選情再有變數。
國際中心楊雅婷／綜合報導
泰國憲法法庭表示，皮塔因涉嫌在競選期間持有媒體集團iTV股份，下令暫停皮塔的議員職務。皮塔得知消息後，堅稱自己並未違反選舉法，其所屬政黨前進黨也表示，憲法法庭的決定並不影響皮塔總理候選人的身份。
泰國國會參眾議院主要政黨18日召開黨鞭會議，討論動用國會規則第41條，意指未獲議會批准的動議，不得在同一屆議會再次提出，像是皮塔的候選人資格就是其中一項，但昨天的討論未能達成共識。泰國眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）表示，在19日投票表決總理人選前，針對此事在國會進行2小時辯論。
這次的總理投票，由前進黨組成的8黨聯盟同意再次提名皮塔競選總理，但上周皮塔在表決時僅獲得324票，外界並不看好以保守勢力為主的參議員會支持皮塔。如果皮塔拜相失利，國會第二大黨為泰黨將改為提名該黨的總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）出馬角逐總理大位，皮塔也承諾將會讓賢，不再繼續參選總理。