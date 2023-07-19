五千坪美食盛宴！新加坡美食節登場 喜迎三十週年、擴大慶祝
一年一度的美食盛宴「新加坡美食節（Singapore Food Festival）」在今（19）日至30日舉辦，今年度迎來30周年的新加坡美食節將擴大規模，主會場除了原有的新加坡美食走廊，新增三個區域分別是Food Cartel（美食聯盟）、Café Boulevard（咖啡廳大道）和 Sweets Alley（甜品小巷）等超過百家品牌，新加坡各地也會舉辦美食之旅、工作坊和主廚大師班等活動，以及美食節獨家小驚喜，帶領狂熱吃貨體驗新加坡的美食文化，持續將新加坡打造成世界一流的美食目的地，並以行動支持當地餐飲業的發展。另外，想要享用道地新加坡料理的台灣饕客，甫於6月開幕的高雄洲際酒店「好客」南洋風餐廳，也推出相關一泊二食專案，還有機會抽「新加坡來回機票」，與親朋好友一起心想「獅」城。
國際中心賴正琳／綜合報導
位於Bayfront Event Space的新加坡美食節主會場面積達1.7萬平方公尺（約5,000坪），超過百家品牌共襄盛舉，為參加者帶來獨特的美食體驗。除了歷年相當受歡迎的SG Food Walk（新加坡美食走廊）提供新加坡各種美食文化的傳統和當代美食，本屆活動亮點包含全新三個專區：Food Cartel（美食聯盟）邀請當地和國際名廚開課大師班，親手教導大家製作私房餐點、一窺名廚的料理身手，甚至可以客製化喜愛的燕麥脆片袋或義式甜甜圈；Café Boulevard（咖啡廳大道）向新加坡充滿活力的咖啡館文化和當地咖啡工匠的熱情致敬，邀請當地品牌帶來極品咖啡和烘焙點心；Sweets Alley（甜品小巷）提供甜食控必吃的傳統與現代甜點。
本屆另一個亮點是極具特色的新加坡媽媽店（SG Mama Shop），提供孩時經典最愛和新一代零食與有趣小物，其中包含全球首創、利用製作豆腐產生的豆腐水釀造酒精飲料的當地新創品牌Sachi，有效回收食物廚餘以達成環境永續，將新加坡獨特的傳統文化和創新元素完美融合。
除了5,000坪的主會場，新加坡各地也將啟動精心策畫的導覽、工作坊等活動，帶領旅客深入了解新加坡的多元文化。例如，走進印度新加坡傳統市場挑選喜歡的材料製作雞尾酒；製作新加坡傳統點心麵煎粿（min jiang kueh）；體驗以厚實咖椰醬、奶油和椰子蛋糕製作的娘惹排屋造型蛋糕。美食節結束後，可以緊接著參加於8月3日至6日舉辦的Brewnanza Fest By Brewlander，暢飲超過百種精釀啤酒，一邊聆聽頂級的音樂表演一邊享用美食。
除了親臨會場與主廚們體驗製作精美菜餚之外，本屆新加坡美食節更邀請多位名廚提供直播和線上預錄內容，邀請各方饕客在家同步學習烹飪精緻菜餚和了解新加坡對美食的熱情。活動期間，新加坡美食節官方Facebook將於7月22日直播三場大師班，另外美食節首日起有精選影片可免費觀看，可進一步了解菜餚或品牌的傳承故事、永續與創新以及幕後花絮。