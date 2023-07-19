照顧病妻40年「真的累了」 日81歲翁弒妻遭判三年刑期
日本神奈川縣2022年發生一起長照悲歌，一名81歲老翁，將其照顧了40年、行動不便的79歲妻子推落海裡。事發後老翁向兒子與警方坦承犯行，全案近期有了最終審理進度，橫濱地方法院判處老翁3年有期徒刑，法官也在宣判後向老翁表示，在服刑期間好好重新審視犯行，並要他健康地出獄度過餘生。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《日本新聞網》等日媒報導，去年11月一對住在神奈川縣大磯町的高齡夫妻，因為兩人兒子在外地生活，平時都是81歲老翁藤原宏照顧79歲且長期行動不便的妻子照子。當時藤原宏向照子表示「去散步吧」，便與推著坐在輪椅上的妻子前往大磯漁港，約在傍晚5時半左右，藤原宏將照子連人帶輪椅推落海中，直到附近釣客發現浮在海面的照子後立刻告知港口管理事務所，但醫護人員與警方到場後，將藤原照子送醫仍搶救未果，醫院在晚間7時宣告照子死亡。
藤原宏因此被控殺人罪，全案於昨（18）日在橫濱地方法院小田原分部進行審理，法官在判決中提到，被害人藤原照子遭最信賴的丈夫殺害，但她並沒有做錯任何事，相信被害人感受到的絕望「難以衡量」，因此最終宣判3年有期徒刑，希望藤原宏服刑期間能審視自己的犯行，並在出獄後健健康康地過完餘生。
報導提到，聽了法官一席話後，藤原仍一言不發，但默默地流下兩行眼淚。
藤原宏當時在犯案後，返家向其50歲的兒子坦承犯行，而該名長子也在當晚7時許向警方報案，「父親說自己把媽媽推進海裡」，警方才將藤原宏鎖定為嫌疑人，最終以殺人罪嫌逮捕。藤原被逮時，他坦承一切犯行，並表示自己照顧妻子40年，已經累了。