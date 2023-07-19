五桐號聯名DinoTaeng袋鼠搶新品 馬克杯、公仔夜燈周邊推薦菜單
台灣手搖飲料店聯名大戰開打！五桐號新一波聯名DinoTaeng短尾矮袋鼠Quokka周邊新品揭曉，《NOWnews今日新聞》幫大家搶先開箱超萌造型馬克杯、探險公仔、Bobo造型夜燈實體，3款全新杯身與封膜還藏有小故事；全新異國風新飲料菜單也曝光，選用日本第一青森蘋果搭配一整顆椰子，超消暑。同樣被韓國人氣插畫席捲的還有鶴茶樓，1107聯名商品也是搶到缺貨緊急開追加。
記者蕭涵云/綜合報導
夏天迎接暑假，五桐號攜手韓國文創插畫DinoTaeng，打造全新旅遊季系列主題。今（19）日起全面換上最新3款造型聯名飲料杯身及專屬封膜，還有每次都讓粉絲大尖叫的3款聯名周邊商品，最受歡迎搶錢小土匪當之無愧。
五桐號今夏新品有著濃濃異國風味，以日本第一的青森蘋果搭配經典老實人紅茶推出「青森蘋果凍飲」，酸甜滋味搭配底層滑溜順口的綠茶凍；而「椰椰芋圓奶霜」則以夏日最解渴的椰子水為發想靈感，特選米其林認證100％的if椰子水，搭配進口椰肉與椰漿打成綿密冰沙，加入飽滿Q彈的小芋圓，最後再鋪上濃厚的鮮乳奶霜，並灑上椰子脆片變成「椰椰芋圓奶霜」，口感超豐富。
仔細看，全新聯名杯身還藏有小故事，短尾矮袋鼠Quokka正在幫誰攝影呢？原來是一旁擺好姿勢的夥伴Bobo等著拍美照，可愛旅行時光變成一張張紀念拍立得；封膜上則是兩隻主角旅行的身影。
五桐號聯名DinoTaeng短尾矮袋鼠最受期待的限量周邊實體曝光！這次搭配門市限定集點趣旅行活動，在五桐號全台門市購買任一杯大杯飲品即獲1點，集滿5點即可用優惠價加購周邊商品，數量有限，售完為止。
把短尾袋鼠Quokka和棉花糖小熊Bobo，設計成2款大頭「造型馬克杯」，超萌臉孔讓你喝水也會笑，今起BoBo款搶先發售，8月11日起正式販售Quokka款；集滿5點可用499元加購，集滿10點可用399元加購。
讓所有人看了都尖叫的超療癒「探險公仔組」，是拿著望遠鏡探險的Quokka跟Bobo，呆萌姿勢好逗趣，隨意擺在桌上或身邊，一秒超有情境感；集滿5點可用579元加購，集滿10點可用429元加購。
最後則是拍拍屁股就會有3段燈光模式的「BoBo造型夜燈」，完全符合軟萌棉花糖小熊的形象，夜晚溫柔來陪睡，而且必須拍屁股才能喚醒的燈光，好幸福好犯規；集滿5點可用639元加購，集滿10點可用489元加購。
同樣被韓國人氣插畫席捲的還有鶴茶樓，1107聯名商品除了造型杯身和封膜，還包括不鏽鋼環保杯、環保購物袋，一發售光是預購階段就已經搶到大缺貨，還沒正式販售就緊急開追加，至少要等一個半月、預計8月底門市才會陸續進貨。今年手搖飲聯名韓國人氣文創IP的可愛魅力風潮，實在擋也擋不住。