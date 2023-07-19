快訊／郭台強討4500萬元、查封財產！魏德聖反擊：根本沒匯款紀錄
知名導演魏德聖和中影董事長郭台強合作2011年上映的國片《賽德克巴萊》，不料，近日郭台強以4500萬元本票跳票為由，向台北地方法院聲請查封魏德聖及其公司的所有資產，魏德聖以本票是應對方作帳需求而非債務抗辯，昔日合作夥伴撕破臉，他今（19）日下午再發聲明，強調該筆債務根本不存在，「從來沒匯款紀錄」。
記者楊穎軒／綜合報導
魏德聖透過「果子電影」表示，該出來說明的是郭台強先生，質疑對方從頭到尾精心布局，從只投資一半資金給《賽德克巴萊》，現在卻變成擁有該片所有的版權，且票房營收他們從沒分過帳，如今對方竟稱欠了一筆從來沒有匯款紀錄的4500萬。
果子電影說，可以猜到郭台強方面的一定主張讓證據說話，讓司法解決，「但是所有證據都是你們設計來的，司法又是只看證據來判是非，而不去判斷證據取得的動機與公正性，這種司法判定，我們無能為力」，認為還是請郭台強直接說清楚，讓社會大眾判斷是非。
此外，果子電影坦承魏德聖當時不聰明、信任郭台強才會被設計簽下本票，「為什麼不是惡人受罰？而是好人要受罪...這算公平正義嗎？」並稱郭台強本質就是商人、壞人就是壞人，壞人做錯事就該被制裁，指控相當強烈。