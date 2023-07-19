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必勝客披薩「買1送4」隱藏優惠　漢堡王送華堡！牛肉堡第二套半價

▲必勝客披薩「買1送4」隱藏優惠！買1個鬆厚大披薩，2個小披薩＋薯金幣＋大可樂直接用送的。今天漢堡王華堡日優惠代碼「LOVEBK」送小華堡；4款安格斯牛肉系列套餐第二套半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客披薩「買1送4」隱藏優惠！買1個鬆厚大披薩，2個小披薩＋薯金幣＋大可樂直接用送的。今天漢堡王華堡日優惠代碼「LOVEBK」送小華堡；4款安格斯牛肉系列套餐第二套半價。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

小資族省荷包聰明消費不能停，必勝客披薩「買1送4」隱藏優惠被挖出！只要買一個鬆厚大披薩，2個小披薩＋薯金幣＋大可樂直接用送的。今（19）日漢堡王華堡日，購買指定套餐輸入優惠代碼「LOVEBK」就送小華堡；4款安格斯牛肉系列套餐第二套半價，暑假吃到8月中。

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📌必勝客披薩「買1送4」隱藏優惠
街口會員獨享肯德基限定優惠，即日起至10月10日，在必勝客使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），可享蔬食披薩「買1送4」好康。只要買一個鬆厚大披薩（指定口味3選1：金玉時蔬(蛋奶素)、植物系魚柳蔬食(奶素)、彩蔬鮮菇(奶素)），2個小披薩（指定口味3選2）＋薯金幣＋1.25L大可樂直接用送的。󠀠

提醒大家，線上點餐需至必勝客官網，點選「優惠券專區」再輸入活動代碼「23981」訂購；不適用外送，優惠不得同時併用。

▲必勝客「買1送4」隱藏優惠被挖出。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客「買1送4」隱藏優惠被挖出。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王「華堡日」送小華堡
7月19日漢堡王華堡日，在官網購買指定套餐輸入優惠代碼「LOVEBK」或在門市現場購買指定套餐，並出示漢堡王華堡日FB貼文或Line推播，可以獲得免費「小華堡」乙顆。

提醒大家，指定套餐為華堡/辣味華堡套餐、雙層華堡/辣味雙層華堡套餐、三層華堡/辣味三層華堡套餐。適用全門市（機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外）；贈品限原味小華堡，每筆訂單限定只贈送小華堡乙顆，小華堡不得客製或更改口味；單點華堡、華堡優惠券等其他優惠恕不適用，優惠不得與其他優惠同時併用。

▲漢堡王一日限定「華堡買一送一」隱藏優惠。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王華堡日一日限定送小華堡。（圖／台灣漢堡王提供）
📌漢堡王4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」
即日起至8月17日，每日上午10點半起，限臨櫃與官網，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店，詳情請洽餐廳為準），4款安格斯系列套餐「第二套半價」優惠，現省95元。

包括黑醬安格斯/勁濃安格斯/安格斯厚切/花生安格斯等4種牛肉堡套餐，附餐為薯條(小)與可樂(中)，指定任2套餐折95元、任4套折190元，以雙數套餐進行折扣優惠。

▲漢堡王4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」，吃到8月中。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」，吃到8月中。（圖／記者蕭涵云攝）

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