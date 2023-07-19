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南威島上越南國旗消失　谷南威島上越南國旗消失修復

▲越南在南威島上以31萬片磁磚拼貼而成的越南國旗，日前被網友發現在谷歌地圖上變成一片白。谷歌否認動手腳，而在越南的要求下，這面國旗已經再次出現在谷歌的南威島影像上。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南在南威島上以31萬片磁磚拼貼而成的越南國旗，日前被網友發現在谷歌地圖上變成一片白。谷歌否認動手腳，而在越南的要求下，這面國旗已經再次出現在谷歌的南威島影像上。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社記者陳家倫河內19日專電）越南在南威島上以31萬片磁磚拼貼而成的越南國旗，日前被網友發現在谷歌地圖上變成一片白。谷歌否認動手腳，而在越南的要求下，這面國旗已經再次出現在谷歌的南威島影像上。

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南威島（Spratly Island）是南沙群島之一，越南網友近日發現島上一幅以磁磚拼貼、面積達310平方公尺的越南國旗疑似在谷歌地圖（Google Maps）和谷歌地球（Google Earth）上「被消失」，取而代之的是一塊白色的長方形框框。

官媒越通社（VNA）報導，谷歌18日已經恢復南威島上的越南國旗。谷歌亞太區媒體經理何林竹瓊（Ha Lam Truc Quynh）表示，用戶可以比較不同時間谷歌地球所顯示的衛星影像，將會發現畫質、顏色和詳細資訊都有差別。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，根據谷歌所顯示的資訊，現在南威島的影像提供者是法國的國家太空研究中心（CNES），而非先前的美國馬薩爾科技公司（Maxar Technologies Inc）。

越南2012年用31萬片磁磚在南威島的會議室屋頂拼貼一面長25公尺、寬12.4公尺的越南國旗，並獲越南認證為以磁磚拼成的最大越南國旗。

創作者阮秋水（Nguyen Thu Thuy）曾表示，用磁磚拼貼這面越南國旗，就是希望所有人在谷歌搜尋、衛星拍照或搭飛機時，都可以看到越南的黃色五角星紅旗，盼透過藝術重申國家主權。

美國馬薩爾科技公司之前表示，南威島上的越南國旗之所以變成一片白，是受谷歌處理影像方式影響，以及周邊水面還有其他物體所引發的曝光。

谷歌代表先前向越南訊息媒體部廣播電視與電子訊息局表示，不會模糊或修改第三方提供的衛星圖像，程式沒有顯示越南國旗的原因是畫質較差，谷歌正在採取必要措施，以畫質更好的圖像取代。（編輯：張芷瑄）1120719

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