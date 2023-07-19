告五人高雄開唱前曝喜訊！宣布合作日本大咖男神

告五人即將在7月29日、30日一連2日到高雄巨蛋舉辦「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」 ，高雄攻蛋前夕除了召集上千歌迷在北中南簽唱會同歡外，在演唱會進入最後倒數之際，告五人再度送上驚喜，越洋合作日本全方位男神藤岡靛，將推出首支日文單曲〈晴天〉。
記者吳雨婕/綜合報導
告五人高人氣創下華語歌壇的許多紀錄，魅力更是無遠弗屆，粉絲不只分布在華人圈，世界各地都有他們的歌迷，甚至有粉絲把膾炙人口的歌曲如〈在這座城市遺失了你〉、〈愛人錯過〉等曲翻唱日文版。擁有不少日本歌迷的告五人，這回破天荒與日本藝能界一線男星藤岡靛合作日語單曲〈晴天〉，該曲為經典歌曲〈好不容易〉日文版，不但由藤岡靛親自填詞外，2組音樂人更用歌聲合體，為耳熟能詳的旋律賦予新生命。
談到對告五人音樂的第一印象，藤岡靛表示：「告五人團員的構成很特別，尤其男女合唱的方式非常獨特，讓我很感興趣。」他更透露自己知道要和告五人合作時，更是去好好反覆聆聽他們的歌曲，他說：「如果是自己去唱的話，我喜歡〈同樣一個你〉這首歌；如果是要寫好歌詞、一起合作的話，當然就會是〈好不容易〉！」
告五人為了完美詮釋首支日文單曲〈晴天〉，不但請來日本老師監督發音，也在繁忙行程之中擠出空檔勤練日語、記熟歌詞，告五人說：「藤岡靛非常厲害，他精通中文，因此能掌握原來歌詞的意境，再用日文填詞，寫出另一個故事來回應原本的歌。我們完全沒想過〈好不容易〉能變成這樣的狀態，這樣的交流非常有趣！」