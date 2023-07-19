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參山處呷涼節　6大遊客中心免費吃冰棒

▲參山處於7月22日至8月27日舉辦「參山呷涼節」(圖／參山處2023.7.19)
▲參山處於7月22日至8月27日舉辦「參山呷涼節」(圖／參山處2023.7.19)

記者柳榮俊/台中報導

天氣太熱了，吃冰消暑正是時候，交通部觀光局參山國家風景區管理處貼心邀大家到遊客中心免費吃冰棒！配合觀光局「2023台灣仲夏旅遊節」活動，參山處於7月22日至8月27日舉辦「參山呷涼節」，邀請大家到梨山、谷關、南庄、獅山、八卦山脈生態、松柏嶺等6大遊客中心，跳吃冰舞免費吃在地特色冰棒！包括有名的白冷冰棒、南庄桂花冰棒，以及八卦山的荔枝、鳳梨冰棒等等，將送出近萬枝在地特色冰棒，與遊客清涼一夏，也行銷在地農特產。

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參山處長曹忠猷表示，夏天趣遊參山，避暑兼健身，順道到遊客中心跳舞吃冰棒，清涼一夏，為旅遊增添趣味及難忘的回憶！例如到梨山、谷關旅行，可以享受大自然的冷氣，既環保又清涼，然後順道到二地的遊客中心吃最具在地特色的白冷冰棒；白冷冰棒是大甲溪發電廠員工消費合作社自產枝仔冰，物美價廉，深受在地人歡迎，是到梨山谷關必吃聖品。


大家如果安排到南庄、獅山等地旅行，可以到南庄老街漫遊，或是順遊神仙谷、石壁部落等，享受山林的芬多精之旅，然後到南庄及獅山遊客中心吃桂花冰棒；八卦山、松柏嶺等地，則推薦大家到八卦山品嚐小吃、到二水自行車道追火車等，順道到八卦山脈生態、松柏嶺遊客中心吃荔枝、鳳梨冰棒等。歡迎大家把握今年夏天到參山旅遊，順道到遊客中心跳舞，吃冰清涼一夏。


參山處指出，今年「參山呷涼節」活動，在6個遊客中心推出特色冰品，活動從7月22日起到8月27日止，只要到遊客中心依指定方式完成跳舞、於「參山國家風景區粉絲專頁」按讚，分享貼文，並於粉絲專頁活動貼文下tag2位好友，至遊客中心櫃台服務人員出示上傳結果，即可免費享用指定限量冰品！另外臉書線上再加碼，只要粉絲參加問答並分享貼文就抽獎送限量好禮。

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