參山處呷涼節　6大遊客中心免費吃冰棒

我是廣告 請繼續往下閱讀
參山處長曹忠猷表示，夏天趣遊參山，避暑兼健身，順道到遊客中心跳舞吃冰棒，清涼一夏，為旅遊增添趣味及難忘的回憶！例如到梨山、谷關旅行，可以享受大自然的冷氣，既環保又清涼，然後順道到二地的遊客中心吃最具在地特色的白冷冰棒；白冷冰棒是大甲溪發電廠員工消費合作社自產枝仔冰，物美價廉，深受在地人歡迎，是到梨山谷關必吃聖品。
大家如果安排到南庄、獅山等地旅行，可以到南庄老街漫遊，或是順遊神仙谷、石壁部落等，享受山林的芬多精之旅，然後到南庄及獅山遊客中心吃桂花冰棒；八卦山、松柏嶺等地，則推薦大家到八卦山品嚐小吃、到二水自行車道追火車等，順道到八卦山脈生態、松柏嶺遊客中心吃荔枝、鳳梨冰棒等。歡迎大家把握今年夏天到參山旅遊，順道到遊客中心跳舞，吃冰清涼一夏。
參山處指出，今年「參山呷涼節」活動，在6個遊客中心推出特色冰品，活動從7月22日起到8月27日止，只要到遊客中心依指定方式完成跳舞、於「參山國家風景區粉絲專頁」按讚，分享貼文，並於粉絲專頁活動貼文下tag2位好友，至遊客中心櫃台服務人員出示上傳結果，即可免費享用指定限量冰品！另外臉書線上再加碼，只要粉絲參加問答並分享貼文就抽獎送限量好禮。